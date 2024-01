Johnny Somali : interpellé pour des vidéos polémiques au Japon, le streamer condamné à une amende

Johnny Somali, un streamer américain controversé, a été condamné au Japon, ce mercredi 10 janvier, à une amende de 1.260 euros à cause d’une mauvaise blague filmée dans le pays.

Le Japon espère bien démotiver toute personne souhaitant lui causer du tort. Ce mercredi, Ismael Ramsey Khalid, dit «Johnny Somali», un streamer américain de 24 ans, a été condamné au Japon à une amende de 200.000 yens (équivalent à 1.260 euros). Ce, pour avoir filmé une mauvaise blague en septembre dernier, qui visait à générer le trouble ou l’indignation des témoins japonais.

Le streamer a été reconnu coupable d’avoir délibérément entravé l’activité commerciale d’un petit restaurant dans la ville d’Osaka, dans lequel il s’était lourdement fait remarquer en mettant de la musique très forte avec son smartphone. Le tribunal et le parquet d’Osaka n’ont cependant pas souhaité confirmer ces informations.

Deux versions se sont affrontées. Ses avocats soutiennent que la musique ne s’était allumée que par inadvertance, leur client n’ayant aucune intention de nuire au restaurant. Mais pour le tribunal de la ville, il aurait délibérément agi pour «satisfaire son besoin d’attirer l’attention», estimant ainsi que son comportement ne méritait «aucune indulgence».

Verdict: 'Johnny Somali' fined ¥200,000. He admits filming but denies intentionally playing loud music. Prosecution labels it 'selfish, ego-driven offense.' He reflects during trial, expresses desire to return to Japan #JAPANEWS

