Voici les 10 pires villes où s'expatrier en 2024 selon une étude

D'après une étude mondiale, être expatrié ne représenterait pas les mêmes avantages ou difficultés selon les villes dans lesquelles on pose ses valises. Découvrez le classement des villes où ne surtout pas s'expatrier.

Une cinquantaine de villes étudiées pour un palmarès pas vraiment reluisant. D'après une enquête réalisée par Internations et publiée en novembre 2023, les expatriés se sentiraient mieux dans certaines métropoles que dans d'autres. Plus précisément, une cinquantaine de critères parmi lesquels la facilité d'installation, les finances ou le travail ont été décryptés pour parvenir à établir un classement des villes où il faisait bon se délocaliser en 2023... et fatalement, de celles où il ne faudrait pas poser ses valises. Un palmarès qui reste valable pour 2024.

Voici, selon l'étude qui a nécessité la participation de 12.000 personnes, les dix villes où être expatrié ne rime pas avec légèreté :

Milan

C'est Milan qui écope du bonnet d'âne. La ville italienne présenterait des difficultés dans le domaine de la bureauctatie, ou encore pour trouver un logement. Néanmoins, l'hospitalité des résidents permanents a été soulignée par les personnes expatriées dans la ville italienne.

Rome

Deuxième des pires villes où s'expatrier, Rome, une autre ville d'Italie. D'après l'indice Working Abroad Index, qui regroupe divers critères étudiés, c'est dans la capitale italienne qu'il est le plus difficile de travailler, en comparaison avec les 48 autres villes décryptées.

Vancouver

Dans la ville canadienne, c'est la vie sociale qui fait défaut, selon 35% des personnes interrogées (contre 25% au niveau mondial). Outre la solitude qu'ils expérimentent, les expatriés rencontrent également de nombreuses difficultés avec leurs finances personnelles.

Hambourg

En quatrième position des pires villes où s'expatrier, Hambourg. Dans cette ville allemande, les conditions météorologiques souvent pluvieuses et les températures basses nourrissent le mécontentement des personnes qui y sont expatriées. En revanche, Hambourg se place à la quatrième position des villes où il est le plus facile de trouver un emploi.

Berlin

Dans la capitale allemande, les expatriés peinent à se constituer une vie sociale, au regard de l'indice de facilité d'installation. Mais la vie nocturne et la disponibilité de biens et de services verts (énergies renouvelables par exemple) ont su trouver grâce auprès des personnes interrogées qui placent la ville dans le top 10, selon ces critères.

Dublin

La capitale irlandaise ne brille pas par ses loisirs. D'après les personnes sondées, la variété culinaire et les options de restauration sont trop maigres à Dublin. Et c'est encore pire en ce qui concerne la sous-catégorie des soins de santé. Néanmoins, 61% des expatriés se disent satisfaits de leur vie à Dublin.

Istanbul

Seuls 60% des expatriés à Istanbul sont satisfaits de leur vie dans la capitale turque. C'est notamment le manque de sécurité personnelle, ainsi que l'incapacité à s'exprimer ouvertement et exprimer ses opinions qui octroient à Istanbul cette place dans le classement.

Londres

Outre-Manche, les expatriés font grise mine. En effet, dans la capitale anglaise, le coût des transports publics est jugé trop élevé par les personnes interrogées. De plus, si nombreux estiment que la culture d'entreprise encourage la flexibilité et la créativité, une large part des sondés considère que leur travail n'a pas vraiment de sens.

Paris

Plus de la moitié des expatriés (55%) qui habitent dans la Ville lumière rencontrent des difficultés avec la bureaucratie parisienne. Quasiment même proportion de sondés (56%) constate des difficultés à nouer des relations avec des locaux (contre 36% au niveau mondial).

Séoul

À en croire les sondés, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle n'existe pas (ou presque) à Séoul. Sur ce point, le classement des villes d'expatriés 2023 lui attribue la 49e place sur 49. En revanche, les personnes interrogées se disent très satisfaites en ce qui concerne l'accès à un Internet haut débit depuis chez soi, plaçant la ville en première position selon ce critère.

Pour pouvoir bénéficier des conditions d'expatriés les plus optimales, c'est plutôt en Espagne qu'il faudra se rendre : trois villes du pays, Málaga, Alicante et Valence trustent le podium des villes classées dans l'Expat City Ranking 2023.