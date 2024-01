Ebay : des employés harcelaient un couple en leur envoyant des araignées et des cafards vivants

Harcelé par un groupe de salariés qui travaillaient chez eBay, un couple d'Américains qui recevait notamment des insectes vivants dans sa boîte aux lettres a eu gain de cause devant un tribunal fédéral du Massachusetts.

Petites bêtes et grosses frayeurs. Depuis 2019, David et Ina Steiner, un couple habitant à Natick, dans le Massachusetts (États-Unis), avait pour habitude de recevoir dans sa boîte aux lettres des araignées et des cafards vivants. Des colis indésirables dont le couple, à l'origine d'une newsletter intitulée EcommerceBytes ayant provoqué cette traque, se serait bien passé.

Selon le New York Post, sept expéditeurs qui travaillaient à l'époque chez eBay seraient l’origine de ces envois. Le site de revente en ligne a ainsi été sommé de débourser la somme de trois millions de dollars pour éteindre l’incendie provoqué par les accusations concernant une campagne de harcèlement, menée par plusieurs de ses employés à l’encontre du couple.

Plusieurs chefs d'accusation parmi lesquels le harcèlement criminel, la subordination de témoins ou encore l'entrave à la justice ont été retenus par le département de la Justice. Dans cette affaire, les sept prévenus ont décidé de plaider coupable et ont écopé, pour le plus sanctionné, d'une peine de plus de cinq ans de prison.

«Une conduite criminelle absolument horrible»

C'est en 2019 que tout a commencé, après la publication d'un article d'Ina Steiner concernant une poursuite orchestrée par eBay, qui accusait Amazon de faire pression sur ses vendeurs. Après la parution du papier, Devin Wening, qui officiait alors en tant que directeur d'eBay, aurait immédiatement envoyé un message à un autre responsable du site, lui intimant de «nuire» au couple de rédacteurs.

À son domicile, le couple n'a pas uniquement reçu des araignées et des blattes vivantes. Une couronne funéraire avait par exemple été déposée sur le perron de leur maison. Les Steiner ont aussi reçu un livre portant sur la perte d'un conjoint, un masque de cochon ensanglanté, ainsi qu'une déferlante d'insultes sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration envoyée par courriel, le procureur général par intérim du Massachusetts John Levy, a notamment déclaré qu'Ebay s'était livré «à une conduite criminelle absolument horrible». Les Steiner, en charge de l'édition et de la rédaction en chef du bulletin d'information, poursuivaient également le géant du commerce en ligne devant un tribunal fédéral dans le cadre des répercussions psychiques causées sur le couple.

L'accord financier passé entre l'entreprise et le couple pourrait entraîner le rejet des accusations portées contre la société californienne.