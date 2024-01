Présidentielle américaine 2024 : qui sont les candidats qui collectent le plus de fonds ?

La présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre prochain. Les candidats, en pleine préparation de leur campagne, ont donc révélé l’argent récolté pour leur course vers la Maison-Blanche.

Le compte à rebours est lancé. Le 5 novembre prochain se déroulera l'élection présidentielle américaine. Il reste donc encore un peu de temps à tous les candidats pour préparer et affiner les derniers détails de leur campagne.

Pour l’heure, deux personnalités sont en tête, Donald Trump et Joe Biden. L’information a été appuyée sur le site internet de la FEC, l’agence chargée de veiller au respect de la loi fédérale sur le financement des campagnes électorales.

La transparence financière, une obligation pour l'élection américaine

Chaque candidat en route vers la présidentielle américaine est en effet tenu de transmettre ses rapports financiers afin de poursuivre l’élection. En effet, pour optimiser leur candidature, leur campagne doit être financée. Cela peut être grâce à des dons, des prêts ou encore des investissements entre comités. Plus les soutiens financiers sont importants, plus le candidat a de chances de s’imposer.

Ces informations doivent être renseignées mensuellement et sont ensuite rapportées par la FEC, de façon à être mises à disposition de tous les Américains, en toute transparence. Toutes les dépenses des candidats sont également renseignées.

Un bras de fer attendu entre Joe Biden et Donald Trump

Les informations données par la FEC ont permis de déterminer les dix candidats en tête de liste, qui correspondent à ceux dont les moyens financiers sont les plus importants. Donald Trump se démarque avec plus de 60 millions de dollars.

Arrive en deuxième position le président actuel, Joe Biden, avec 56 millions de dollars. Enfin, en troisième position, Ron DeSantis, avec 31 millions de dollars, suivi de près par Vivek Ramaswamy qui a récolté plus de 26 millions de dollars, deux membres du parti républicain. Un duel risque donc fortement de se produire entre les deux candidats en tête, ayant tous deux déjà siégé dans le Bureau Ovale.

Ces chiffres proviennent de contributions individuelles, qui varient selon les Etats. La majorité étant des candidats du parti républicain, la Californie, la Floride et le Texas financent en grande partie leur campagne électorale. Du côté de Joe Biden, candidat du parti démocrate, la Californie, New York et Washington sont ses principaux soutiens.