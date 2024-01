Des élections sous haute tension à Taiwan

Le vote pour l'élection présidentielle à Taïwan se déroulent ce samedi 13 janvier. Le climat autour de l'événement est particulièrement tendu, notamment en raison de l'implication du gouvernement chinois.

Un enjeu considérable. Les relations entre la Chine et Taïwan sont toujours aussi tendues. D'un côté, la Chine espère une réunification avec l'île tandis que le parti politique taïwanais en place et favori des élections défend son indépendance. Dans ce contexte, l'élection présidentielle taïwanaise qui se déroule ce samedi 13 janvier est particulièrement scrutée. Les autorités chinoises ont présenté cette élection comme un choix entre «guerre et paix».

Cette annonce vise à faire pression sur les 19 millions d'électeurs taïwanais alors que l'actuel candidat Lai Ching-te, donné favori par les sondages, est honni par Pékin. Actuel vice-président, il est dans le Parti démocrate progressiste (DPP) et il inquiète la Chine qui le qualifie d'«acteur buté de l'indépendance de Taïwan» et de «pur saboteur de la paix». Son parti est farouchement opposé à l'unification de l'île avec la Chine.

LA CHINE MET EN GARDE LES ÉTATS-UNIS

La Chine se montre inflexible et a même mis en garde les États-Unis, soutien historique de Taïwan : «Sur la question de Taïwan, la Chine ne fera jamais le moindre compromis ou concession», a indiqué la délégation militaire chinoise lors de ces entretiens bilatéraux, selon un communiqué du ministère chinois de la Défense.

«Elle exige des États-Unis qu'ils respectent le principe d'une seule Chine, qu'ils respectent leur promesse de façon concrète en cessant d'armer Taïwan et en s'opposant à toute indépendance de Taïwan», a-t-il souligné. Le 15 décembre, le Congrès américain avait approuvé des ventes d’armements pour un montant de 300 millions de dollars, au grand dam de Pékin.

L'ARMÉE CHINOISE PRÊTE À PASSER À L'ACTION

Vendredi, l'armée chinoise s'est dite prête à écraser toute velléité d'indépendance : «L'Armée populaire de libération de Chine maintient une vigilance élevée à tout moment et prendra toutes les mesures nécessaires pour écraser fermement les tentatives d'indépendance de Taïwan sous toutes leurs formes», a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Zhang Xiaogang, dans un communiqué.

À l'heure des affrontements au Proche-Orient et entre l'Ukraine et la Russie, une offensive de la Chine est crainte par la communauté internationale qui redoute une escalade du conflit à grande échelle et des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale.