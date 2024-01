États-Unis : les impressionnantes images de la tempête hivernale qui frappe le pays

Tout comme la France, les États-Unis traversent un épisode de grand froid en cette mi-janvier. Ces derniers jours, l'État d'Iowa était particulièrement touché par une tempête hivernale, qui a fourni d'impressionnantes images à la presse locale et à de nombreux habitants.

Les images pourraient sortir d'un film hollywoodien. Pourtant, les impressionnantes rafales de neiges dans l'Iowa aux États-Unis sont bien réelles. L'État du nord américain a connu une forte tempête hivernale ces derniers jours et s'est vu quasiment paralysé par le phénomène météorologique d'ampleur.

Sur les routes, lorsque la tempête de neige n'est pas totalement aveuglante, on peut apercevoir des camions enneigés et presque renversés et des chasse-neige déployés un peu partout.

Selon la chaîne CNN, près de 15 à 20 centimètres de neige sont tombés entre vendredi et samedi ce week-end. La ville de Des Moines retiendra de cette tempête sa semaine la plus enneigée depuis 1942.

La patrouille de l'État de l'Iowa n'aura pas chômé ces derniers jours, puisque pas moins de 34 accidents ont été notifiés et 355 appels ont été reçus pour venir en aide à des usagers de la route, entravés par les intempéries.

Aftermath of the winter storm on I-94/90 in Wisconsin shows multiple semi slide offs from yesterday. Blizzard warnings remain in North Dakota along with extreme wind chills of -70F/C. Blizzard warnings also in SW Minnesota, NW Iowa, SE South Dakota, portions of NE Nebraska, and… pic.twitter.com/7yEysVRV7z — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) January 13, 2024

Le service météorologique national de l'État a prévenu ses citoyens des éventuels risques de gelures et d'hypothermies à cause de l'intensité du froid. Cet épisode sera gravé dans les mémoires des Iowiens, qui ont vu plus de 250.000 foyers et bureaux privés d'électricité.

Les États du Wisconsin, du Michigan ou encore de Philadelphie sont également touchés par une puissante vague de froid en ce début d'hiver et se préparent à recevoir les plus fortes tombées de neiges de l'année.