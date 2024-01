Explosion des cas de rougeole en Europe et en Asie centrale : pourquoi la situation inquiète l’Unicef et l’OMS

L'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont signalé une augmentation alarmante des cas de rougeole, une maladie virale très contagieuse, en Europe et en Asie centrale, avec 30 fois plus de cas en 2023 par rapport à 2022.

Vers une nouvelle épidémie mondiale ? L'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont simultanément lancé une alerte concernant la hausse des cas de rougeole, en particulier en Europe et en Asie centrale, où le nombre de cas enregistrés a été multiplié par 30 en 2023 par rapport à 2022, selon une étude publiée en décembre.

En 2023, le nombre de malades déclarés s’élève à 30.601 contre 909 pour l’ensemble de l’année 2022. «Cela représente une augmentation de 3.266 % du nombre de cas enregistrés», explique l’Unicef.

Le Kazakhstan représente presque la moitié de cette hausse, avec un taux de 69 cas pour 100.000 habitants, ce qui équivaut à un total de 13.200 cas. En deuxième position, le Kirghizistan compte un taux de 58 cas pour 100.000 habitants, soit un total de 3.800 cas.

Au sein de l’Union européenne, la situation en Roumanie est préoccupante avec 9,6 cas pour 100.000 habitants, ce qui équivaut à 1.800 cas. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), 22 pays membres ont enregistré 1.400 cas de rougeole au cours des neuf premiers mois de 2023. Un chiffre 14 fois plus élevé qu'en 2022, où seulement 100 cas avaient été signalés dans 14 pays pendant la même période.

Une grande collecte de fonds pour la vaccination

En France, seuls 15 cas ont été enregistrés en 2022, grâce à la vaccination obligatoire pour toute personne âgée d'au moins douze mois et née après 1980.

Le taux de vaccination moyen est passé de 96 % en 2019 à 93 % en 2021 en Europe et en Asie centrale, en partie à cause du Covid-19, qui a fragilisé les systèmes de santé de plusieurs pays et contribué à créer un sentiment de méfiance envers les vaccins.

La vaccination étant la méthode la plus efficace pour lutter contre la recrudescence des épidémies, l'Unicef et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé une grande collecte de fonds en décembre dernier, notamment dans le but de financer une importante campagne de vaccination.

La rougeole se caractérise par une forte fièvre et des écoulements nasaux, suivi par une éruption cutanée, qui donne son nom à cette maladie très contagieuse arrive ensuite. Dangereuse et mortelle, elle peut avoir des conséquences très graves sur la santé des enfants, notamment les dénutris ou immuno- déprimés, car elle affaiblit durablement leur système immunitaire et les rend plus susceptibles de contracter d'autres maladies infectieuses, comme la pneumonie.