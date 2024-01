À Tokyo, les fidèles d'un sanctuaire ont plongé dans un bain glacé pour célébrer le Nouvel An

Les fidèles du sanctuaire shinto Kanda Myojin à Tokyo ont accueilli, ce dimanche 14 janvier, la nouvelle année par un bain glacé, selon une tradition annuelle qui remonte à plusieurs décennies.

Un groupe de 28 hommes en pagne et quatre femmes en robe blanche ont célébré, ce dimanche 14 janvier, la nouvelle année lors d'un rituel annuel de bain d'eau glacée, dans le sanctuaire Kanda Myojin, à Tokyo, au Japon.

Chaque année, le deuxième dimanche de janvier, ce sanctuaire ainsi que celui de Teppozu Inari organisent des rituels shintoïstes de purification de l'âme au cours desquels les croyants plongent dans une eau glacée pendant plusieurs minutes.

Au cours de cette cérémonie shintoïste, entamée la veille, les fidèles ont effectué des étirements et des chants afin de se réchauffer avant de s’asperger le corps d’eau glacée et de plonger dans une piscine remplie d'énormes blocs de glace pour purifier leur âme et prier pour que le Japon se remette du tremblement de terre du Nouvel An.

A group of 28 men in loincloths and four women in white gowns stepped into a pool filled with ice blocks and splashed freezing water onto their bodies at the Kanda Myojin Shrine in Tokyo, as people prayed for earthquake recovery pic.twitter.com/sxSbLq725J

— Reuters (@Reuters) January 13, 2024