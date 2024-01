Cyclone Belal à La Réunion : les premières images des violentes intempéries qui frappent l'île (vidéos)

Le cyclone tropical Belal est arrivé sur l’île de La Réunion ce lundi 15 janvier. Les autorités ont annoncé des rivières en crue, ainsi que des rafales à plus de 250 km/h, déjà immortalisées par les habitants sur le réseau social X.

Les habitants de l’île de la Réunion font face aux rafales provoquées par le cyclone tropical Belal, qui a fait son arrivée sur le territoire ce lundi 15 janvier.

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 janvier, le cyclone tropical s'est intensifié, et les conditions sur l'île se sont dégradées. Des pluies fortes et durables ont déjà inondé quelques routes et une houle s’est déjà creusée.

8h30, même tableau, les rafales sont probablement un peu plus fortes. La pluie n'a pas cessé.

Jusqu’à nouvel ordre, les autorités ont confiné la population, y compris les services de secours et de sécurité, dans l’attente de rafales à plus de 250 km/h et de rivières en crue.

Un renforcement brutal «dans les prochaines heures»

À 6h du matin heure locale (3h à Paris), le préfet de la Réunion a déclenché l'alerte violette cyclonique, le plus haut niveau, synonyme de «danger imminent».

«Nous allons entrer dans le dur (...), dans la phase la plus active et potentiellement la plus dangereuse de cet épisode cyclonique. C'est maintenant que les choses difficiles commencent», a indiqué le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, lors d'une visioconférence de presse.

#BELAL Passage prévu en Alerte violette à partir de 6h du matin!



Danger imminent !



• Restez confiné et tenez-vous informé !



• Ne sortez en aucun cas !



• Restez calme et à l'écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles

https://t.co/Hfdn5LKLNU pic.twitter.com/6BwRtfDVIh — Préfet de La Réunion (@Prefet974) January 14, 2024

Météo-France prévoit un renforcement brutal des vents «dans les prochaines heures», a indiqué la directrice interrégionale de Météo-France pour l'océan Indien, Céline Jauffret.

Attention aux signes trompeurs

Déjà pointées à 140 km/h à Petite-France (ouest), les rafales pourraient atteindre,«au plus fort de l'événement, (...) 200 km/h sur le littoral et 250 km/h sur les hauts habités», a-t-elle poursuivi.

Attention toutefois aux signes trompeurs : «au passage de l'œil, il va y avoir des périodes d'accalmie. Elles sont temporaires et ne signifient pas que le cyclone est parti. Toute la journée, on va avoir des sautes brutales de vent», a précisé la météorologue.

Cependant, «Belal ne devrait toutefois pas atteindre le stade de cyclone tropical intense», selon les services de météorologie, qui comparent son impact à celui du cyclone Firinga en 1989.