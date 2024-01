Guerre en Ukraine : 40 % de la population ukrainienne nécessite une aide humanitaire cette année, selon l’ONU

L’ONU a assuré ce lundi que les Ukrainiens et les réfugiés qui ont fui l’invasion russe auront besoin de 4,2 milliards de dollars, soit 3,84 milliards d’euros, d’aide humanitaire en 2024. L’organisation internationale a ciblé 40 % de la population ukrainienne, soit 14,6 millions de personnes nécessitant un soutien financier.

Un appel à la solidarité. A l’occasion d’un point presse organisé ce lundi à Genève, en parallèle du Forum économique mondial de Davos qui a lui aussi commencé, l’ONU a donné des chiffres conséquents concernant l’aide humanitaire à apporter cette année en Ukraine.

L’organisation intergouvernementale a comptabilisé 14,6 millions d’Ukrainiens et de réfugiés liés à la guerre en Ukraine, soit 40 % de la population du pays qui nécessite une aide humanitaire en 2024. Sur ce total, 8,5 millions d’entre eux ont été ciblés comme prioritaires par l’organisation internationale.

This year, aid organizations are targeting – and committed – to providing life-saving assistance to 8.5 million of the most vulnerable people in #Ukraine.





The humanitarian community is appealing for US$3.11 billion to ensure aid can reach those who desperately need it.

— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) January 15, 2024