Voici les 5 destinations recommandées pour éviter le tourisme de masse en Europe en 2024

Le média américain CNN a constitué une sélection des meilleures destinations mondiales pour éviter le tourisme de masse. Un classement dans lequel on retrouve en Europe une ville estonienne méconnue, et où les destinations d'Europe de l'Est «trustent» les premières places.

L'année 2024 a débuté depuis déjà deux semaines, et de nombreux adeptes du voyage commencent d'ores et déjà à réfléchir aux pays qu'ils découvriront durant l'année. L'occasion de dresser un top 5 des destinations européennes les plus adéquates pour éviter le tourisme de masse et la foule, selon le média américain CNN.

La Galice (ESPAGNE)

Alors que de nombreuses villes espagnoles comme Barcelone, Madrid ou encore Séville sont connues pour leur tourisme de masse tout au long de l'année, la Galice, située au nord-ouest de la péninsule ibérique, attire pour son calme et ses températures estivales bien plus douces. Bordée par l'océan Atlantique, la communauté autonome est notamment renommée pour ses produits de la mer d'exception.

La macedoine grecque

Au nord-est de la Grèce, la région de la Macédoine grecque, qui a pour capitale Thessalonique, se démarque grâce à ses paysages montagneux. Elle est limitée au sud par la mer Egée ainsi que la région historique de la Thessalie, et au nord par l'Albanie, la Bulgarie et la Macédoine du Nord.

L'ALBANIE

L'Albanie est un véritable trésor archéologique. Frontalier du Monténégro, du Kosovo, de la Macédoine du Nord et de la Grèce, le pays des Balkans bénéficie d'une longue côte maritime de 450 kilomètres sur la mer Adriatique et la mer Ionienne. Plages paradisiaques, criques et montagnes constituent une réelle diversité et attractivité pour les vacanciers en quête de repos, mais également pour les sportifs.

From beautiful Lukova, one of the characteristic villages of the Ionian Riviera, located between Saranda and Himara, 30 minutes away from each of the two tourist destinations of Southern Albania. pic.twitter.com/zf1QyXG5GY — Visit Albania (@visit_albania) September 13, 2023

La trans diNARICA

C'est un projet pharaonique qui sera inauguré en 2024. Une piste cyclable de 100 étapes et longue de 4000 kilomètres reliera les huit pays des Balkans occidentaux. Elle traversera notamment la Croatie, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Slovénie ou encore l'Albanie. La piste démarre dans la vallée de Soca en Slovénie et s'achève à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Une seule partie a pour le moment été inaugurée. Une destination rêvée pour les adeptes du cyclisme.

tartu (estonie)

La ville de Tartu, située dans le sud de l'Estonie, a été désignée capitale européenne de la culture pour l'année 2024. La principale ville du sud du pays, qui compte un peu moins de 100.000 habitants, abrite notamment le plus important musée scientifique des pays baltes.