Expatriation : voici les 5 pays les plus recommandés en 2024, selon une étude

De nombreuses personnes rêvent de mettre les voiles et de s'expatrier dans un autre pays. Certaines destinations sont plus attractives que d'autres. Voici un classement des meilleurs endroits dans le monde pour poser ses valises en 2024.

Voyage, voyage... Vous rêvez de vous expatrier, mais vous ne savez pas où partir ? Un classement des cinq meilleures destinations pourraient vous aider à vous décider. Chaque année, le site Internations réalise en effet un sondage auprès de tous les expatriés du monde pour établir les meilleurs endroits pour s'expatrier.

Taïwan

Taïwan se classe à la cinquième position du classement. Le pays asiatique possède des villes ultra-modernes. L'accessibilité aux transports et le système de santé font partie des meilleurs au monde. La population taïwanaise est considérée comme extrêmement accueillante, toujours disponible pour rendre un service. La barrière de la langue ne devrait pas poser de problème puisque la grande majorité de la population parle couramment l'anglais. Le climat est tropical avec un temps chaud et humide. Enfin, Taïwan est un endroit extrêmement sûr avec un taux de criminalité très faible.

MALAISIE

Le quatrième pays le plus apprécié par les expatriés se situe lui aussi en Asie. La Malaise est connue depuis les années 1920 pour être très prisée... des déménageurs. Ses jungles et ses parcs font partie des plus beaux au monde. La vie en Malaisie est décrite comme facile et sans stress. Le coût de la vie est très avantageux et le prix des appartements est bas. Les Malaisiens sont aussi considérés comme étant un peuple très accueillant et respectueux. Les infrastructures sont modernes et l'anglais est parlé partout dans le pays. Comme pour Taiwan, le système de santé est l'un des plus performants au monde.

PANAMA

Le Panama arrive à la troisième place du classement des meilleures destinations pour s'expatrier. Le pays est décrit comme très accueillant avec une vraie facilité pour s'installer. Les expatriés expliquent notamment qu'il est très facile de s'intégrer et de se faire rapidement des amis. Le Panama jouit d'un climat tropical et la température oscille entre 24 et 29 °C toute l'année. 81 % des expatriés se disent satisfaits de leur choix de s'exiler au Panama, explique le site.

ESPAGNE

Les plus grands atouts de l'Espagne sont la qualité de vie, son climat chaud, sa culture et une vie nocturne qui plaît aux expatriés. 91 % se disent heureux des possibilités offertes pour faire du sport dans le pays. Les Espagnols sont aussi accueillants et les expatriés peuvent profiter d'un coup de la vie abordable estimé entre 20 et 30 % moins cher qu'en France. 87 % des expatriés y sont très heureux.

MEXIQUE

La meilleure destination pour s'expatrier est le Mexique. Depuis 2014, le pays frontalier des États-Unis se situe toujours dans le top 5 des pays les plus agréables à vivre pour les expatriés, selon les différents sondages réalisés par Internations. Depuis près de dix ans, le Mexique est toujours classé à la première position en ce qui concerne la facilité d'installation dans le pays. La sympathie de la population mexicaine est largement plébiscitée. La facilité pour se faire des amis est aussi mise en avant. D'un point de vue économique, 80 % des expatriés se déclarent satisfaits de leur situation pécuniaire. Sa gastronomie est l'une des plus appréciées au monde. Côté paysages, le Mexique est d’une beauté et d’une diversité incroyables : montagnes, plages, déserts, forêts, rivières, jungles, lagunes, volcans, cascades ou encore cénotes, il y en a pour tous les goûts. Parmi les points noirs, l'instabilité politique et l'insécurité sont souvent citées. Malgré cela, 90 % des expatriés sont heureux de leur choix d'avoir quitté leur pays natal pour le Mexique.

À ce jour, on estime que 2,5 millions de Français sont expatriés, 173.000 d'entre eux résident en Suisse.