Japon : deux avions sont entrés en collision à l'aéroport de Sapporo

Un avion de Korean Air a heurté au sol un autre avion de la Cathay Pacific, ce mardi, à l'aéroport de Sapporo, dans le nord du Japon, sans faire de blessés, deux semaines après un accident similaire meurtrier à Tokyo.

Plus de peur que de mal. Deux avions sont entrés en collision, ce mardi 16 janvier 2024, à l'aéroport de Shin-Chitose, situé à Sapporo, sur l'île septentrionale de Hokkaido au Japon. Dans un communiqué, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a indiqué qu'un de ses appareils avait été «heurté par un A330 de Korean Air qui circulait au sol». Elle a précisé qu'il n'y avait ni passagers ni personnels à bord de son avion.

De son côté, Korean Air a également assuré, dans un communiqué distinct, que personne n'avait été blessé à bord de son A330 en partance pour Seoul, où avaient pris place 276 passagers et 13 membres d'équipage.

D'importantes chutes de neige

À 17h35 heure locale, «un appareil de Korean Air est entré en contact avec un avion de Cathay durant une marche arrière à l'aéroport Shin-Chitose quand un véhicule de manutention au sol d'une tierce partie a dérapé en raison d'importantes chutes de neige», a expliqué la compagnie sud-coréenne. Hokkaido a été frappée par un grand froid ces derniers jours avec des avertissements de fortes chutes de neige émis dans plusieurs villes. Selon certaines informations, 46 vols ont ainsi été annulés ce mardi.

«Il n'y a pas eu de blessés et la compagnie coopère avec toutes les autorités compétentes», a-t-elle ajouté. Ni Cathay ni la Korean Air n'ont estimé le montant des dégâts occasionnés. Les deux transporteurs ont simplement précisé que leurs passagers respectifs seraient transférés à bord d'autres appareils.

Un précédent le 2 janvier

Cet incident sur l'île d'Hokkaido, survient deux semaines après une collision au sol, le 2 janvier, entre un Airbus A350-900 de Japan Airlines et un plus petit appareil des garde-côtes nippons. La collision s'est produite à l'atterrissage de l'avion de la JAL à Tokyo-Haneda (île d'Honshu), d'où celui des garde-côtes devait décoller. Les 379 personnes à bord de l'appareil de Japan Airlines ont pu en sortir avant qu'il ne soit englouti par les flammes. Mais cinq des six personnes à bord du petit avion sont mortes.

A la suite de cet accident, le gouvernement japonais a annoncé la semaine dernière avoir renforcé ses procédures de contrôle du trafic aérien. «L’une de mes missions les plus importantes est de restaurer la confiance dans l'aviation civile et les transports publics», a déclaré le ministre des Transports Tetsuo Saito. En vertu des nouvelles procédures, un membre du personnel doit constamment contrôler un système de surveillance qui alerte les tours de contrôle en cas d’incursions sur les pistes.

23 incidents sérieux au Japon en 10 ans

Par ailleurs, pour éviter les malentendus, les contrôleurs ne doivent pas dire aux avions à quelle place ils sont dans la file d'attente pour le décollage. Une transcription des communications du 2 janvier publiée par le ministère suggère que l’avion de la JAL a été autorisé à atterrir, mais que l’avion des garde-côtes a reçu l’ordre de s’arrêter avant la piste.

Les contrôleurs ont dit à l’avion des garde-côtes qu’il était «n°1», soit le prochain dans la file d’attente pour le décollage. Mais le pilote des garde-côtes, le seul survivant, aurait déclaré qu’il croyait avoir l’autorisation de se déplacer sur la piste, où son avion est resté environ 40 secondes avant le crash.

Au cours de la décennie écoulée, au moins 23 «incidents sérieux» ont été enregistrés dans les aéroports japonais selon le journal Asahi.