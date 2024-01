Nigeria, Chine, Inde, Corée du Nord… La persécution des chrétiens en forte hausse dans le monde en 2023

En 2023, les persécutions à l’encontre des chrétiens à travers le monde ont fortement augmenté. Selon l’index de persécution des chrétiens de l’association Portes ouvertes, les régions les plus touchées par le phénomène sont l’Afrique subsaharienne et l’Asie.

Un chrétien sur sept persécuté. Selon l’index sur la persécution des chrétiens de Portes ouvertes, les violences envers ces derniers ont fortement augmenté en 2023 aux quatre coins de la planète. Selon les données rassemblées par l’association, ils sont 365 millions à en avoir été victimes durant l’année écoulée.

Selon l’association, c’est la Corée du Nord, où près de 400.000 chrétiens résident, qui est la plus persécutrice. Dans la dictature communiste de Kim Jong-un, il n’existe aucune liberté religieuse et les persécutions touchent particulièrement la vie civile, privée, familiale, sociale et ecclésiale. Le taux de violence est légèrement moins haut mais reste très élevé classant la Corée du Nord comme un pays de «persécution extrême».

Si la Corée du Nord prend la première place de ce classement, elle n’est cependant pas le pays le plus meurtrier. Ce triste record est détenu depuis dix ans par le Nigeria (6e du classement). En 2023, le pays a enregistré 4.118 meurtres de chrétiens sur les 4.998 qui ont eu lieu dans le monde, soit plus de 80% du total mondial.

L’association Portes ouvertes a rappelé dans son rapport que le dernier massacre de chrétiens de l’année 2023 avait eu lieu dans ce pays d’Afrique au moment des fêtes de Noël. Plus de 200 chrétiens ont été tués entre le 23 et le 26 décembre lors de raids jihadistes.

Le nombre de dégradations d’édifices religieux multiplié par 7

Le Nigeria est aussi le détenteur du record d’enlèvements de chrétiens en 2023. Sur les 3.906 kidnappings enregistrés en 2023, 3.300 ont eu lieu dans ce pays. Selon le rapport, les femmes et les jeunes filles sont les plus touchées par les enlèvements. Au Pakistan (7e) par exemple, chaque année «des centaines de jeunes filles chrétiennes et hindoues de 12 à 25 ans sont kidnappées dans le but d’être mariées de force à des jihadistes».

En 2023, 4.125 chrétiens ont été ou sont encore emprisonnés de manière abusive. Selon le rapport de Portes ouvertes, pour la troisième année consécutive, c’est l’Inde (11e) qui détient le record du plus grand nombre de prisonniers religieux avec plus de la moitié du total mondial.

Cette tendance s’explique par la mise en place de lois anti-conversions dans 11 Etats du pays et qui permettent d’arrêter les chrétiens. Les autorités du pays estiment que la conversion est un danger national qui doit être combattu. L’Erythrée, qui est le 3e pays le plus persécuteur de chrétiens, est également dénoncé par l’association pour ses conditions de détentions inhumaines et dégradantes, les prisonniers étant enfermés dans des conteneurs brûlant le jour et glaciaux la nuit.

Enfin, le rapport a pointé du doigt l’exceptionnelle hausse du nombre de dégradation des églises et autres bâtiments religieux en 2023. Ainsi, ces dernières ont été multipliées par sept en un an, passant de 2.110 en 2022 à 14.766 en 2023. Près de 10.000 dégradations ont eu lieu en Chine.