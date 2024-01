Tuerie de l'école d'Uvalde au Texas : un rapport conclut à une série «d'échecs critiques»

Le ministère américain de la Justice a publié ce jeudi 18 janvier un rapport qui accable la police dans sa gestion de la fusillade au sein de l'école texane d'Uvalde, en 2022.

21 morts, dont 19 enfants et deux enseignantes : le terrible bilan de la fusillade survenue en mai 2022 dans une école d'Uvalde, au Texas (Etats-Unis), est encore dans tous les esprits. Ce jeudi 18 janvier, le ministère américain de la Justice a rendu un rapport qui pointe une «cascade d'échecs» dans la réaction des forces de l'ordre à l'époque.

Plusieurs «échecs critiques avant, pendant et après la fusillade» sont listés dans les 550 pages du document, et notamment le fait que les policiers sur place n'ont pas «immédiatement considéré qu'il s'agissait d'un cas de tireur en action». Des erreurs «de commandement, de prise de décision, de tactique de politique», mais aussi «d'entraînement» sont soulignées.

Ce rapport a été réalisé à partir de 260 entretiens, de l'analyse de plus de 14.100 documents et de neuf visites au sein de l'école, soit 54 jours sur place. Il montre notamment que «le tireur n'a été tué qu'environ 77 minutes après l'arrivée des premiers policiers». Au moment des faits, le délai d'intervention de la police à l'école d'Uvalde avait d'ailleurs provoqué la colère et l'incompréhension des habitants.

Justice Department Releases Report on its Critical Incident Review of the Response to the Mass Shooting at Robb Elementary School in Uvalde, Texashttps://t.co/hWAhGCBeS1 pic.twitter.com/tM7eccdobx — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 18, 2024

Les 19 agents présents sur place avaient attendu l'assaut d'une unité spécialisée pour intervenir, alors qu'ils avaient reçu de nombreux appels de personnes piégées dans les salles de classe. L'un d'entre eux avait même été appelé par une enfant qui avait imploré : «S'il vous plaît, envoyez la police maintenant».

Un échec patent

En 2022, une commission d'enquête parlementaire texane avait recensé près de 400 agents de différents service de police intervenus dans l'établissement le 24 mai. Son compte-rendu avait dénoncé une situation «chaotique», une absence de commandement et des policiers «apathiques». Le chef de la police du district scolaire d'Uvalde avait été limogé peu après la fusillade, en août.

Selon le ministre de la Justice, Merrick Garland, l'«échec» des forces de l'ordre a eu «pour conséquence que 33 élèves et trois de leurs enseignants, dont beaucoup s'étaient fait tirer dessus, ont été piégés dans une salle avec un tireur en action plus d'une heure, pendant que les policiers restaient à l'extérieur». «Les victimes et survivants de la fusillade de l'école élémentaire Robb méritaient mieux», a-t-il conclut dans un communiqué.

Les noms et âges des 21 tués, âgés de 9 à 48 ans, figurent dans les pages du rapport du ministère, mais pas celui de l'assaillant. C'est une volonté délibérée des auteurs, «par respect pour les familles» et «pour ne pas glorifier ses actes».