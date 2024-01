Football : match interrompu après des injures racistes à l'encontre du gardien français Mike Maignan

Le gardien de l'équipe de France Mike Maignan a été victime de cris et chants racistes ce samedi 20 janvier lors de la rencontre entre l'Udinese et l'AC Milan. Le match a été interrompu, puis a repris cinq minutes plus tard.

Encore un cas de racisme dans le football. Le match entre l'Udinese et l'AC Milan a été interrompu, ce samedi 20 janvier, en raison d'insultes et chants racistes contre le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France, Mike Maignan.

Ciblé par des mimiques de singe de la part de supporters de l'Udinese, le joueur a alerté l’arbitre Fabio Maresca à la 25e minute du match du comportement raciste des supporters locaux.

Micke Maignan a finalement quitté le terrain à la 34e minute, alors que son équipe menait avec un score de 1-0. Ses coéquipiers de l'AC Milan ont attendu sur le bord du terrain pendant quelques minutes avant de rejoindre les vestiaires pour le soutenir. Pendant ce temps, les joueurs adverses sont restés sur la pelouse.

CINQ minutes d'interruption

Le match a été interrompu dans la foulée par l'arbitre à la 38e minute, avant de reprendre cinq minutes plus tard. Après la reprise, à chaque fois que le gardien touchait le ballon, il a reçu des sifflements de la part du public de l’Udinese.

«Il n’y a absolument aucune place pour le racisme dans notre jeu : nous sommes consternés. Nous sommes avec toi, Mike» a déclaré le club de Micke Maignan sur X, anciennement Twitter.

There is absolutely no place in our game for racism: we are appalled.





We are with you, Mike.#WeRespAct pic.twitter.com/GR52R7RR7G — AC Milan (@acmilan) January 20, 2024

Le racisme dans ce sport est devenu un véritable fléau ces dernières années. En octobre dernier, Vinicius Jr, la star brésilienne du Real Madrid, avait été de nouveau confronté à des insultes et des cris racistes lors d’un match du championnat d’Espagne sur le terrain de Séville.