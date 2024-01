Présidentielle américaine : Ron DeSantis se retire de la course à l'investiture républicaine et soutiendra Donald Trump

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé ce dimanche qu'il se retirait de la course à l'investiture républicaine. Il a également affirmé qu'il soutiendrait Donald Trump en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain.

Basculement chez les républicains. Dans une primaire où l’ancien président, Donald Trump, fait figure de grand favori, Ron DeSantis a annoncé son retrait de la course à l'investiture, alors qu'il occupait jusque-là une place de prétendant, aux côtés de Nikki Hailey, ancienne élue de Caroline du Sud. Son retrait offre désormais un boulevard à Donald Trump pour devenir le candidat officiel des républicains pour l’élection présidentielle qui se tiendra en novembre prochain.

«Je suspends aujourd'hui ma campagne», a affirmé Ron DeSantis dans une vidéo publiée sur X. «Il est clair selon moi que la majorité des électeurs républicains de la primaire veulent donner une autre chance à Donald Trump», a-t-il ajouté.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”





- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

«pas un chemin clair vers la victoire»

Ron DeSantis, aux positions dures sur l'immigration et l'avortement, est arrivé deuxième lors des caucus de l'Iowa lundi, loin derrière Donald Trump, avec 21% des voix contre 51% pour l'ancien président. «Je ne peux pas demander à nos bénévoles de donner de leur temps et de leur argent si nous n'avons pas un chemin clair vers la victoire», a-t-il justifié dans sa vidéo. «J’ai eu des désaccords avec Donald Trump, comme sur la pandémie de coronavirus», mais «Trump est meilleur que le sortant actuel, Joe Biden», a précisé l'homme de 45 ans.

Malgré une entrée en campagne très médiatisée et des premiers sondages favorables, des problèmes techniques et des bouleversements constants de son équipe et de sa stratégie de campagne ont entravé sa course à l’investiture républicaine. Désormais, l’avenir politique de Ron DeSantis est remis en question après avoir ce retrait survenu après un seul scrutin, bien qu’il reste gouverneur de Floride. Son annonce intervient à deux jours des primaires dans l'Etat américain du New Hampshire.