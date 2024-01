Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky veut proposer la nationalité ukrainienne aux combattants étrangers

Dans une vidéo publiée sur son compte X ce lundi 22 janvier, Volodymyr Zelensky a annoncé vouloir ouvrir la nationalité ukrainienne aux combattants étrangers.

Face à l'intensité des frappes russes et la dureté de l'hiver, Volodymyr Zelensky tente de rassembler un maximum de forces pour ne pas voir son pays sombrer. Dans une vidéo d'une dizaine de minutes publiée ce lundi 22 janvier, Journée de l'unité du pays, le chef d'Etat ukrainien appelle sur son compte X les combattants étrangers à rejoindre les rangs de ses combattants, et ce en leur proposant la nationalité ukrainienne.

L'homme de 45 ans souhaite également «autoriser tous les Ukrainiens ethniques et leurs descendants dans le monde entier à avoir notre citoyenneté, excepté bien sûr les citoyens de l'agresseur», a-t-il martelé. Cependant, la loi en vigueur en Ukraine n'autorise pas la binationalité, ce qui laisse présager d'une modification prochaine.

Depuis le début du conflit le 24 février 2022, des milliers d'étrangers ont rejoint les rangs ukrainiens pour combattre les forces ennemies, dont plusieurs unités composées de Russes. «Ensemble, nous allons définitivement pousser les Russes à partir (...) Aujourd'hui, chaque Ukrainien se bat pour l'autre, ce qui prouve que lorsque les Ukrainiens unissent leurs forces, ce n'est pas pour se rendre», rajoute notamment Volodymyr Zelensky.

When all Ukrainians join hands, they won't raise them to surrender. We all fight. And today, this is true not only for the Dnipro's two banks. Today, the unity of Ukrainians spans both hemispheres of the Earth. In every corner of which, on February 24, there were people… pic.twitter.com/ylDwWkOLyj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024