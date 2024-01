Steadfast Defender 2024 : tout savoir sur ce exercice militaire géant que mène l’Otan

À partir de ce lundi, l’Otan va mener le plus important exercice militaire organisé par l'Alliance atlantique depuis la Guerre froide, sur fond de conflit en Ukraine. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Un exercice militaire d’ampleur. Dans un contexte particulier, notamment en raison de la guerre en Ukraine, l’Otan a décidé d’organiser un exercice militaire géant de plusieurs mois pour se préparer au pire.

Plus de 90.000 soldats réunis

Quelque 90.000 soldats de l'Otan vont participer à cet exercice militaire. Parmi eux, 20.000 militaires du Royaume-Uni, à lui seul, vont être déployés selon son ministre de la Défense Grant Shapps.

Ainsi, des unités de la Royal Air Force, de la Royal Navy et de l'armée de terre seront envoyées dans toute l'Europe et au-delà pour «Steadfast Defender», ou «Défenseur inébranlable», selon les explications de Londres.

Tous ces soldats pourront également compter sur le renfort de troupes «venues d'Amérique du Nord», a annoncé le commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Christopher Cavoli, au cours d'une conférence de presse à Bruxelles, où siège l'Otan.

«Il s'agit d'un record en termes de nombre de soldats», a souligné pendant cette même conférence de presse l'amiral néerlandais Rob Bauer, le chef du comité militaire de l'Otan, qui rassemble les chefs d'état-major des armées des 31 pays membres de l'organisation.

Cet énorme déploiement est le plus important depuis quarante ans, notamment pour les forces britanniques au sein de l'Otan et vise à répondre à la «menace» que constitue la Russie du président Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine.

1.100 véhicules de combat déployés

En plus des 90.000 soldats, quelque 50 navires de guerre, 80 avions et 1.100 véhicules de combat prendront également part à ce plus vaste «jeu de guerre» depuis l'exercice «Reforger» de 1988, en pleine Guerre froide entre l'Union soviétique et l'Alliance atlantique.

Un exercice de plusieurs mois

Selon le général américain Christopher Cavoli, Steadfast Defender «sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres».

Cette démonstration s’étendra sur plusieurs mois, de l'Atlantique au flanc Est de l'Otan, et prendra la forme d'une sorte de scénario de conflit contre un «adversaire de taille comparable», selon la terminologie de l'Alliance, qui désigne par ailleurs, sans la nommer, la Russie.

En effet, Grant Shapps, le ministre de la Défense du Royaume-Uni, a estimé que l'Otan faisait face à des défis «plus importants que jamais» de la part de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de la Corée du Nord, avertissant que les adversaires de l'Alliance étaient également «plus connectés entre eux» que jamais.

La guerre en Ukraine, principale inquiétude

Si sur le terrain en Ukraine, les troupes terrestres russes ont subi de très sévères dommages, comme l’a souligné l'amiral néerlandais Rob Bauer, ce dernier a tout de même déclaré que la marine et l'aviation russes restaient des forces «considérables».

«D'intenses combats» ont toujours lieu mais, «bien que les attaques russes soient dévastatrices, elles ne sont pas significatives d'un point de vue militaire», a affirmé le chef du comité militaire de l'Otan.

Selon lui, en 2023, le monde a peut-être été un peu trop optimiste et il est donc «important que en 2024 nous ne soyons pas trop pessimistes».