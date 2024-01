Voici les 10 compagnies aériennes les plus sûres au monde en 2024

Le site de référence aérien Airline Ratings a dévoilé, ce mois-ci, un classement regroupant les compagnies aériennes les plus sûres pour voyager en 2024 en se basant sur des critères variés. Sur le podium, on retrouve trois compagnies d'Océanie.

Considéré comme l'un des moyens de transports les plus sûrs au monde, l'avion est pourtant régulièrement pointé du doigt lorsqu'il se retrouve au cœur de rarissimes incidents, parfois dramatiques. L'un des derniers faits marquants en date, l'incendie d'un appareil de la compagnie Japan Airlines le 2 janvier dernier après être entré en collision avec un avion des garde-côtes sur la piste de l'aéroport de Tokyo-Haneda.

Le site de référence sur la sécurité et l'évaluation des services des compagnies aériennes, Airline Ratings a publié le 3 janvier dernier un classement des compagnies aériennes les plus sûres de la planète pour voyager en 2024. Et ce en se basant sur différents critères : les incidents graves survenus au cours des deux dernières années, les accidents survenus au cours des cinq dernières années, les audits gouvernementaux, les audits réalisés par les organes directeurs de l'aviation et des principales associations, ainsi que l'âge de la flotte, entre autres.

Alaska airlines

La compagnie aérienne américaine fondée en 1932 assure des vols intérieurs et internationaux en Amérique du Nord. Elle a cependant récemment fait polémique après la perte d'une porte en plein vol sur l'un de ses Boeing 737 Max 9.

Cathay pacific airways

Le transporteur aérien qui a vu le jour en 1946, basé à Hong Kong, dessert près de 200 destinations aux quatre coins du monde.

FINNAIR

La compagnie nationale finlandaise, appartenant à 60% à l'Etat, est la seule européenne à s'imiscer dans le classement. Elle opère depuis 1923.

ALL NIPPON AIRWAYS

La société de transport aérien japonaise a été fondée peu après la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement japonais avec pour but de recréer un réseau de transport aérien dans le pays.

emirates

La plus importante compagnie d'aviation des Emirats arabes unis et du Moyen-Orient connaît un développement express depuis quelques années. Elle est notamment reconnue pour la qualité de son service.

QATAR AIRWAYS

Fondée en 1993, Qatar Airways, basée a Doha, a plusieurs fois été élue meilleure compagnie au monde ces dernières années.

ETIHAD AIRWAYS

Le transporteur basé à Abu Dhabi a vu le jour seulement en 2003. Il propose plus de 80 destinations sur tous les continents de la planète.

VIRGIN AUSTRALIA

La deuxième compagnie aérienne d'Australie se classe sur la troisième marche du podium. La société à bas prix, d'abord appelé V Australia, Pacific Blue et Polynesian Blue opère depuis 2000 et s'était volontairement mis en cessation de paiements en 2020 lors de l'explosion du coronavirus.

QANTAS

La principale compagnie d'aviation australienne, fondée en 1920, est la troisième plus ancienne compagnie aérienne en opération. Son chiffre d'affaires en 2022 s'élevait à 9 milliards d'euros.

air new zealand

Air New Zealand, basée à Auckland, remporte la palme d'or des compagnies aériennes les plus sûres au monde. Elle opère dans une cinquantaine de pays autour du globe et a notamment été couronnée meilleur compagnie au monde en 2019. Elle a annoncé cette même année la commande de huit Boeing 787-10 pour une livraison entre 2022 et 2027.