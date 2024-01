Cris, bagages abimés... A cause de huit passagers incontrôlables, un avion Ryanair doit se poser en urgence

Ce vendredi 19 janvier, un avion Ryanair reliant la ville de Luton au Royaume-Uni à Lanzarote, aux îles Canaries, à dû atterrir en urgence à Faro (Portugal) après le chaos provoqué par huit passagers durant le vol. Alcoolisés, ces derniers ont notamment harcelé des passagères et bousculé une hôtesse de l'air.

Les passagers du vol Ryanair de 8h15 du vendredi 19 janvier dernier reliant Luton (Royaume-Uni) et Lanzarote (îles Canaries) ont connu un trajet particulièrement agité. Huit individus d'origine polonaise, quelque peu alcoolisés se sont rapidement fait remarquer. Ces derniers ont importuné des passagères du vol, tandis qu'une hôtesse de l'air a été bousculée. Et ce alors qu'elle demandait au groupe de perturbateurs d'adopter une attitude plus adéquate.

Selon le New York Post, le commandant de bord s'est exprimé au micro afin de mettre en garde les fauteurs de troubles, leur expliquant que ce type de «comportements inacceptables» pouvait entraîner un atterissage prématuré.

Les fauteurs de troubles finalement arrêtés

Menace finalement exécutée puisque l'appareil a dû se poser en urgence sur le tarmac de l'aéroport de Faro au Portugal face à l'attitude des fauteurs de troubles, particulièrement bruyants. Ces derniers auraient passé la durée du vol «à crier et à frapper les bagages de la cabine», ainsi qu'à «boire des boissons alcoolisées et ignorer les instructions données par le personnel de bord».

Sur place, la police portugaise a évacué le groupe de perturbateurs sous les applaudissements des autres passagers, avant qu'une bagarre n'éclate. Les huit perturbateurs débarqués devraient être prochainement placés sur la liste des personnes interdites de vol sur la compagnie Ryanair. L'avion est finalement reparti direction Lanzarote avec plus d'une heure de retard.