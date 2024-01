Guerre en Ukraine : quel est ce décret signé par Volodymyr Zelensky qui provoque la colère de la Russie ?

Lundi 22 janvier, Volodymyr Zelensky a listé dans un nouveau décret les six régions russes qu'il estime habitées «historiquement» par des Ukrainiens.

Volodymyr Zelensky s'est à nouveau attiré la colère de Moscou. Lundi 22 janvier, le président ukrainien a publié un décret recensant selon lui les régions de Russie habitées «historiquement» d'Ukrainiens, appelant au respect de leurs droits. Un document évidemment contesté par le Kremlin.

Le décret concerne les régions de Krasnodar, Rostov, Belgorod, Briansk, Voronej et Koursk, toutes voisines de l'Ukraine. Il vise directement la Russie, accusée d'y commettre «des actions destinées à détruire l'identité nationale et à opprimer les Ukrainiens, violant leurs droits et libertés».

En raison de la domination tsariste puis soviétique, des frontières mouvantes et des déportations de l'époque stalinienne, les territoires russes frontaliers de l'Ukraine sont en effet habités de nombreuses personnes d'origine ukrainienne.

Moscou accusé de «russification» forcée

Le Kremlin revendique en outre l'annexion de cinq territoires ukrainiens : la Crimée en 2014, suivie en 2022 des régions de Lougansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson. Vladimir Poutine a d'ailleurs nié l'existence d'une nation ukrainienne à plusieurs reprises, estimant que les Ukrainiens appartiennent au monde russe.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Moscou est accusé de «russifier» par la force les territoires sous occupation, non seulement en réécrivant l'Histoire, mais aussi en déportant des habitants, notamment des enfants. Selon ces accusations, les personnes refusant d'accepter la nationalité russe seraient victimes d'oppression.

Au travers de ce décret, Volodymyr Zelensky appelle à l'élaboration d'un «plan d'action pour préserver l'identité nationale des Ukrainiens au sein de la fédération de Russie, y compris dans les régions qu'ils habitent historiquement». Cela passe notamment par le recensement des «crimes commis contre les Ukrainiens y vivant ou y ayant vécu».

Ce lundi, l'ex-président et actuel numéro deux du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a dénoncé le traité de Volodymyr Zelensky, accusant le président ukrainien d'avoir des «prétentions territoriales» et le traitant de toxicomane. «Les Ukrainiens sont en fait des Russes et la petite Russie (terme impérialiste russe se référant au territoire ukrainien, ndlr) est une partie de la Russie», a-t-il écrit sur Telegram.