Allemagne : une semaine noire dans les transports ferroviaires fait craindre de nouvelles grèves en Europe

Ce mercredi a commencé la plus longue grève du chemin de fer allemand, à l'initiative du syndicat GDL des conducteurs de train. Les négociations sur les salaires et le temps de travail bloquent avec la Deutsche Bahn, la SNCF allemande.

Pendant une semaine, les trains ne marqueront pas l'arrêt en Allemagne. C'est la conséquence d'une grève entamée ce mercredi 24 janvier, depuis 2h du matin, par les conducteurs de locomotive de la Deutsche Bahn (DB), l'entreprise ferroviaire publique outre-Rhin.

Der GDL-Streik verursacht vom 24.01. (Mittwoch) bis 29.01.24 (Montag) bundesweit massive Beeinträchtigungen des Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehrs der DB. Aktuelle Informationen auf https://t.co/rnaSSELCgU — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) January 22, 2024

Ce mouvement social, qui doit prendre fin le lundi 29 janvier, à 18h, va paralyser le trafic ferroviaire pendant près d'une semaine. Le ministre des Transports allemand, Volker Wissing, a jugé «destructrice» cette grève, alors que le pays fait face à une contraction de son PIB.

Hausse des salaires et réduction du temps de travail

Après une première grève d'avertissement du 10 au 12 janvier dernier, les cheminots allemands ont entamé la plus longue grève de leur histoire. Les syndicats revendiquent une hausse des salaires conséquente et une meilleure gestion du temps de travail.

La Deutsche Bahn a pourtant déjà accepté une hausse de salaire de 13% et une prime de 2.850 euros pour compenser la baisse du pouvoir d'achat. Mais les conducteurs de train estiment cette offre insuffisante et souhaitent réduire leur semaine de 38 à 35 heures de travail.

Au-delà du secteur des transports, cette grève fait craindre le pire au gouvernement sur le plan de l'économie. La DB elle-même a mis en garde les syndicats contre l'impact sur les chaînes d'approvisionnement, puisqu'elle doit garantir des livraisons aux centrales électriques, raffineries, industries automobiles, chimiques et sidérurgiques. «Une grève nationale d'une journée dans les chemins de fer peut coûter jusqu'à cent millions d'euros par jour», a déclaré l'économiste Michael Grömling, de l'institut IW Cologne, proche du patronat.

Cette grève à la Deutsche Bahn aura également des conséquences sur le trafic ferroviaire français. En effet, elle est associée à la SNCF pour des liaisons en commun, notamment pour la ligne ICE entre Paris et Francfort-sur-le-Main. Des trains ont d'ores et déjà été supprimés, comme on peut le constater sur la plate-forme SNCF Connect.