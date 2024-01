Inde : un patron venu célébrer les 25 ans de son entreprise meurt dans une chute sous les yeux de ses salariés

Alors qu'il était en visite dans son pays natal en Inde pour fêter les 25 ans de son entreprise, le patron de Vistex, Sanjay Shah, est mort, jeudi dernier, en chutant d'une nacelle.

Ce moment de célébration et de joie a tourné au spectacle macabre. En Inde, Sanjay Shah, PDG de Vistex, une entreprise de technologie, a fait une chute mortelle depuis une nacelle dans laquelle il se trouvait, sous les yeux de ses employés, le 18 janvier dernier.

Les faits se sont déroulés la semaine passée dans les célèbres studios de cinéma de Ramoji Film City, près d’Hyderabad, en Inde.

Désireux de faire une entrée en fanfare, Sanjay Shah, PDG de Vistex, et son vice-président Vishwanath Raju Datla se trouvaient à l'intérieur d'une nacelle en fer suspendue au-dessus d'une scène lors de la fête de cette entreprise. Lorsqu'un câble s'est rompu, les deux hommes ont fait une chute de 5 mètres.

Malgré la rapide prise en charge par les secours, Sanjay Shah a succombé à ses blessures. Vishwanath Raju Datla, quant à lui, a été admis aux urgences dans un état critique. Les autorités indiennes ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités qui pourraient être mises en cause dans cet accident fatal, comme le montre la vidéo ci-dessous.

#Hyderabad | Sanjay Shah, the CEO of Illinois-based firm Vistex, and company president Raju Datla were being lowered onto a stage in an iron platform at Ramoji Film City in Hyderabad when one of the wires snapped.





