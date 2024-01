Exécution par inhalation d'azote : quel est ce procédé utilisé pour la première fois ce jeudi aux États-Unis pour exécuter un condamné ?

En Alabama (États-Unis), Kenneth Eugene Smith devrait être executé, ce jeudi, par hypoxie d'azote, un méthode alternative à l'injection létale. Cette nouvelle technique suscite de nombreuses controverses, ses détracteurs estimant qu'elle s'apparente à de la torture. De quoi s'agit-il réellement ?

Un mode d’exécution qui suscite la polémique. Kenneth Eugene Smith, un condamné à mort de 58 ans, pourrait être le premier à expérimenter la mort par hypoxie azotée sur le sol américain ce jeudi 25 janvier.

Alabama is seeking to become the first state to execute a prisoner by making him breathe pure nitrogen. The Alabama attorney general's office on Friday asked the state Supreme Court to set an execution date for death row inmate Kenneth Eugene Smith, 58#Alabama #SupremeCourt pic.twitter.com/COqf3FdgY0

— Bnz English (@BnzEnglish) August 26, 2023