Ingenuity, l'hélicoptère de la Nasa sur Mars, ne volera plus

L'hélicoptère de la Nasa Ingenuity, premier appareil motorisé à effectuer un vol sur une autre planète en 2021, ne volera plus, a annoncé ce jeudi l'agence spatiale américaine.

La Nasa a annoncé jeudi la fin de la mission de son petit hélicoptère sur Mars, nommé Ingenuity, après que celui-ci a endommagé au moins une de ses pales de rotor lors de son 72e et dernier vol.

«Ce que Ingenuity a accompli dépasse largement ce que nous pensions possible», a souligné dans une vidéo le patron de la Nasa, Bill Nelson. L'hélicoptère «a ouvert la voie à de futurs vols dans notre système solaire».

NASA's historic Ingenuity Helicopter has taken its last flight on Mars. After 72 incredible flights, that remarkable helicopter flew farther and higher than we ever thought possible. #ThanksIngenuity pic.twitter.com/eYwO9R6LY1

— Bill Nelson (@SenBillNelson) January 25, 2024