Les Britanniques mobilisés pour former «une armée de citoyens», contre la menace russe

Le chef d'état-major britannique a appelé mercredi ses ressortissants à former une «armée de citoyens», jugeant essentiel de prendre des mesures préparatoires face à la montée des menaces de conflit sur le sol européen.

La Grande-Bretagne doit être prête à se renforcer. Mercredi, le chef d'état-major britannique, Patrick Sanders, a appelé à entraîner et équiper une «armée de citoyens» de plusieurs dizaines de milliers de personnes en cas de guerre, face à la «menace russe».

Déclarant que les forces britanniques, y compris les réserves, ne seraient pas assez puissantes pour défendre le pays en cas de guerre, il demande une «mobilisation nationale».

Une armée rapidement

«Nous avons besoin d'une armée organisée pour grossir rapidement», a-t-il insisté, citant, outre les troupes professionnelles, la nécessité de «préparer et équiper l'armée de citoyens qui doit suivre».

«C'est une action qui doit mobiliser toute la nation», a-t-il souligné. «L'Ukraine illustre le fait que les armées régulières commencent les guerres, les armées de citoyens les gagnent».

Face à la menace russe

Deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les pays européens sont amenés à s'interroger sur leur état de préparation face à un possible conflit d'ampleur.

Patrick Sanders a pris l'exemple des pays de l'Europe de l'Est et du Nord, «qui ressentent la proximité de la menace russe plus fortement, agissent déjà avec prudence et posent les bases d'une mobilisation nationale».

Mi-janvier, le ministre britannique de la Défense Grant Shapps a souligné que l'Otan faisait face à des défis «plus importants que jamais» de la part de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de la Corée du Nord, avertissant que les adversaires de l'Alliance «sont plus connectés entre eux» que jamais.

Quelque 90.000 soldats de l'Otan entament cette semaine, pour plusieurs mois, le plus important exercice militaire organisé par l'Alliance atlantique depuis la Guerre froide.

Ces manœuvres, qui s'étendront sur plusieurs mois, de l'Atlantique au flanc Est de l'Otan, prennent la forme d'un scénario de conflit contre un «adversaire de taille comparable», selon la terminologie de l'Alliance, qui désigne ainsi, sans la nommer, la Russie.