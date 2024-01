Voici les 10 lieux à visiter absolument en 2024, selon le New York Times

Le journal de référence américain The New York Times a dévoilé, ce mois-ci, un classement regroupant les lieux à absolument visiter durant 2024. Une sélection qui se base sur leurs collaborateurs globe-trotteurs qui désignent les endroits à ne pas manquer.

Comme chaque année, de nombreux voyageurs vont prendre divers moyens de transports pour partir à l'aventure un peu partout dans le monde. La plupart d'entre eux en profitent pour s'enrichir culturellement et surtout partager leurs expériences.

C'est dans cette optique que le New York Times a recueilli, comme tous les ans, une liste établie par le service voyages du journal à travers les expériences de quatre de leurs collaborateurs. Certains lieux de ce top ont été choisis en fonction de leurs expériences personnelles. Il est à noter que le classement du New York Times regroupe 52 lieux, la ville de Paris figurant à la 2e place du top 10 en raison des JO, nous avons décidé de ne pas la mentionner dans la liste ci-dessous.

dominique, les carAïbes

Cette nation insulaire montagneuse donne à admirer une vue panoramique sur les forêts tropicales, les récifs et un lac en ébullition.

Genève, suisse

La deuxième ville la plus peuplée de Suisse offre la possibilité de contenter la curioisité de ses visiteurs avec la plus grande attraction de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) et de son accélérateur de particules de 17 mètres de long. Pour les amoureux de chocolat, une visite «autoguidée» lancée en 2022, appelé «ChocoPass» permet aux visiteurs de déguster des pralines et des bonbons réputés de Genève.

lADAKH, INDE

Située entre l'Himalaya et la chaîne du Karakoram, cette région montagneuse permet de se lancer dans un trekking jusqu'aux monastères situés au sommet des montagnes et de savourer un paysage impressionnant, à la fois austère et accidenté.

O'HIGGINS, CHILI

Cette région méconnue, située au sud de la capitale Santiago, met à disposition la dégustation de produits culinaires avec des agriculteurs locaux. Cependant, dû à un climat instable, la région est menacée par des tremblements de terre et des incendies.

singapour

Toujours à la recherche de la modernisation et déjà célèbre pour sa cuisine et son architecture, cette ville-Etat s'est maintenant installée comme une place forte de l'hôtellerie de luxe. Un univers qui est un spectacle en soi et qui s'admire autant de jour que de nuit avec des jeux de lumière inédits.

Baaj Nwaavjo I’tah Kukveni , Arizona

Récemment classé au rang de monument national par le président américain Joe Biden, le 8 août 2023, ce lieu préserve plus de 3.000 sites culturels et historiques amérindiens. Il honore les terres autochtones sacrées autour du Grand Canyon.

Maui, hawai

Désirant remettre un coup de boost à son activité touristique après de graves incendies de forêt, la deuxième plus grande île d'Hawai accueille de nouveaux les voyageurs. Dans la communauté de Kihei, le Kamaole State Beach Park est idéal pour faire de la plongée avec masque et tuba et observer les tortues de mer entre autres.

la nouvelle-zélande en train

Afin de profiter des vignobles, des volcans et des sommets enneigés, le tourisme néo-zélandais vous permet d'opter pour un voyage en train de 17 jours.

YAMAGUCHI, JAPON

Avec ses jardins très colorés et sa pagode à cinq étages, le temple Rurikoji est un trésor national.

The path of totality, amérique du nord

Le 8 avril prochain, une éclipse solaire totale sera observable en Amérique du Nord. Et pour l'observer au mieux, un trajet nommé «The Path of Totality» (Le Chemin de la Totalité) a été déterminé afin de savoir où il convient de se placer au Canada, au Mexique et dans 13 Etats américains. Pour l'événement, vous pouvez trouver une carte interactive sur le site eclipse2024.org, une liste d'activités sur le site nationaleclipse.com ainsi que l'heure exacte à laquelle l'éclipse va se dérouler selon votre position, selon la NASA.