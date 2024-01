Elections européennes : Charles Michel annonce qu'il renonce à se présenter

Charles Michel, président du Conseil européen, a annoncé ce vendredi soir qu’il renonçait à se présenter aux élections du Parlement européen, prévues début juin. Il dénonce des «attaques personnelles».

Charles Michel, actuel président du Conseil européen, ne se présentera pas aux élections européennes, qui se tiendront au début du mois de janvier. Le responsable belge a annoncé sa décision ce vendredi soir, évoquant «des attaques personnelles».

Cette annonce intervient près de trois semaines après sa décision de quitter prématurément son poste de président du Conseil, afin de se consacrer à la campagne des élections européennes. Finalement, il renonce à se présenter aux prochaines élections.

«Les attaques personnelles prennent de plus en plus le pas sur les arguments factuels» a-t-il expliqué dans un texte publié sur Facebook. «Je ne serai pas candidat lors des élections européennes» a-t-il affirmé.

«J’accepte la légitimité de toute critique politique et de tout argument intellectuel. [...] Mais je note que les attaques blessantes prennent de plus en plus le pas sur les arguments factuels et objectifs. Cela affecte à mon sens l’évolution de la vie démocratique» a continué le responsable belge de 48 ans.

Il n’a pas donné de précision sur la suite de sa vie politique, mentionnant seulement le fait de prendre «le temps de la réflexion» concernant son «engagement futur».