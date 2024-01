«Mon vomi était bleu vif» : des passagers d’une croisière en Floride pris d’un mal mystérieux

Les passagers d'une croisière aux États-Unis sont mystérieusement tombés malades au mois de janvier, vomissant un liquide bleu.

Une maladie mystérieuse en pleine croisière. Plusieurs passagers d’un bateau de croisière parti de Jacksonville, en Floride, sont subitement tombés malades. Une femme a témoigné avoir vomi une teinte bleue perturbante.

Florida cruise passengers sickened by unknown illness: ‘My throw up was bright blue’ https://t.co/yRtRKi5L4J pic.twitter.com/DxJU8oW2Z4

— New York Post (@nypost) January 25, 2024