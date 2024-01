Voici les 19 plus belles photos de voyage de 2023, selon un célèbre concours

Le palmarès 2023 du concours «Travel Photographer of The Year» a récemment été dévoilé. La Slovène Andreja Ravnak a remporté le titre de Photographe de voyage de l'année, grâce à ses exceptionnelles images de paysages agricoles européens.

Le jury international du «Travel Photographer of The Year» (TPOTY) a annoncé le 22 janvier, les lauréats de l'édition 2023. La Slovénie a été mise à l'honneur pour la deuxième année consécutive, puisque que la Slovène Andreja Ravnak a été sacrée «Photographe de voyage de l'année», la plus prestigieuse récompense de la compétition, suivant les traces de son compatriote Matjaz Krivic, couronné en 2022.

Composé de professionnels de l'image, les seize membres du jury ont élaboré le palmarès de cette 21e édition, à partir d'un corpus de plus de 20.000 photos soumises par des photographes amateurs ou professionnels.

Co-fondé en 2003 par le photographe britannique Chris Coe, ce concours reconnu a pour objectif de refléter la diversité de la photographie de voyage, en récompensant un large éventail de sujets en provenance des quatre coins du globe.

Voici notre sélection de 19 images des lauréats des catégories photos du TPOTY.

1er prix - photographe de voyage de l'année

La campagne toscane, en Italie. ©Andreja RAVNAK/www.tpoty.com

Le grand prix a été attribué à Andreja Ravnak pour un portfolio de huit images mettant en lumière les champs vallonnés d'Italie, de République tchèque et de Slovénie.

Une ferme située au sommet d'une colline, près de Pienza. ©Andreja RAVNAK/www.tpoty.com

«Il y a une élégance subtile dans les images d'Andreja. Ce sont des paysages simples aux couleurs délicates à la beauté texturale», a déclaré Chris Coe, le co-fondateur du TPOTY.

La culture du houblon, à Braslovče, en Slovénie. ©Andreja RAVNAK/www.tpoty.com

«Les sujets ne sont pas évidents, ni photographiés à la meilleure saison de l'année, et pourtant ils sont à la fois attirants et plutôt beaux», a-t-il ajouté.

Un verger en Moravie du Sud, en République tchèque. ©Andreja RAVNAK/www.tpoty.com

«Le travail photographique d'Andreja Ravnak sur les paysages agricoles de Slovénie, d'Italie et de Tchéquie révèle une beauté de conte de fées combinée avec une structure des espaces que l'on pourrait attendre de cette architecte de profession», a-t-il conclu.

1er prix - portfolio : peuples et cultures

Le lac Baïkal est un haut lieu du chamanisme de Sibérie. ©Athanasios MALOUKOS/www.tpoty.com

Extraite du portfolio d'Athanasios Maloukos dédié aux chamans bouriates de Sibérie, cette photo a permis au photographe grec de décrocher la première place dans cette catégorie du concours. «Ce n'est pas souvent que le jury est surpris par des photos, mais en vingt-et-un ans nous n'avions jamais vu ces chamans sibériens, ici sur les paysages glacés du lac Baïkal. Ces images présentent des détails fantastiques et complexes. Nous sommes impatients de les voir imprimées en grand format dans nos expositions», a déclaré Chris Coe.

1er prix - portfolio : paysage et environnement

Un entrelac de rivières traverse les Hautes-terres d'Islande. ©Armand SARLANGUE/www.tpoty.com

Le Français Armand Sarlangue a été couronné pour son portfolio de quatre images tirées de sa série «Eau & Vie», qu'il a réalisée en Islande. «Prises depuis un avion, ces images donnent une idée de la véritable immensité de ce paysage glaciaire en constante évolution, avec une lumière brisée et changeante qui révèle des détails accidentés aux tons et reflets verdoyants», a indiqué le jury. A noter que ce photographe talentueux s'est aussi arrogé la troisième place avec «Créatures de lave», série conçue à l'aide d'un drone au-dessus du volcan islandais Fagradalsfjall.

1er prix - meilleure photo unique - portfolio : peuples et cultures

«The Special Eagles». ©Jack LAWSON/www.tpoty.com

Parmi tous les portfolios en lice dans cette catégorie, la meilleure image choisie par les membres du jury est l'œuvre du Britannique Jack Lawson. En 2019, il a immortalisé quatre membres des Special Eagles, équipe de football des amputés du Nigeria, au cours d'une séance photo organisée sur une plage de Lagos, la plus grande ville du pays. «Cette image forte et percutante amène le spectateur à se poser de nombreuses questions», a indiqué la photographe et écrivaine britannique Angela Nicholson, membre du jury.

1er prix - portfolio : nature, faune et conservation

La migration des raies Mobula au Mexique est un spectacle unique. ©Martin BROEN/www.tpoty.com

Ce prix a été décerné au photographe américain Martin Broen pour son incroyable travail photographique en noir et blanc de la migration des raies Mobula, au large de La Ventana, en Basse-Californie, au Mexique. «Une galerie en ligne ne rend vraiment pas justice à ces extraordinaires images de la migration des raies Mobula, en Basse-Californie, au Mexique. Ces photos capturent l'un des spectacles magiques qu'offre la nature, nous donnant toutes les raisons de nous mobiliser pour la conservation de la faune de cette planète, en commençant par les océans», a précisé le TPOTY.

1er prix - meilleure photo unique - portfolio : paysage et environnement

Au printemps, le lac Shirakawa offre un paysage surnaturel. ©Kazuaki KOSEKI/www.tpoty.com

Tirée de la série «Forest of Misty Vision» de Kazuaki Kozeki, cette image à la beauté saisissante d'une forêt submergée au printemps par les eaux du lac Shirakawa, au Japon, a permis au photographe nippon de gagner ce prix. «L’esthétique japonaise en photographie est à la fois évidente et séduisante, mais toujours indubitable. Image simple à première vue, elle recèle tellement de profondeur cachée qu'elle récompense le spectateur qui prend le temps de l'apprécier», a confié l'expert en photographie Colin Finlay, membre du jury. «Il ne s’agit pas de perfection mais plutôt d’imperfection. Comme pour la calligraphie où les poils égarés du pinceau distinguent l'ordinaire de l'exceptionnel, dans cette image ce sont les petites brindilles et branches qui ne s'alignent pas naturellement là où elles sont censées être qui attirent le regard. Visualisez cette image aussi grande que possible et idéalement à distance pour vraiment l'apprécier», a-t-il ajouté.

1er prix - jeune photographe de voyage de l'année

Une femme navajo tisse un tapis aux motifs traditionnels. ©Caden SHEPARD CHOI/www.tpoty.com

Âgée de 14 ans seulement, l'Américaine Caden Shepard Choi a été désignée «Jeune Photographe de voyage de l'année» grâce à son sublime et maîtrisé reportage en noir et blanc, sur la production de laine de mouton et son utilisation textile par les Navajos, à Chinle, en Arizona, aux Etats-Unis. «Il s’agit d’une narration visuelle remarquablement aboutie pour une si jeune photographe. Ce sera passionnant de voir comment la photographie de Caden évolue au fil des années», a confié Chris Coe.

1er prix - meilleure photo unique - portfolio : nature, faune et conservation

Un gobie monte la garde à l'entrée de sa demeure, à Anilao, aux Philippines. ©Martin BROEN/www.tpoty.com

Lauréat du «Portfolio : nature, faune et conservation», Martin Broen a décroché un second prix dans cette catégorie, celui de la meilleure photo. Cette incroyable prise de vue d'un gobie corail jaune, a été faite par le photographe et plongeur américain à Anilao, un sanctuaire marin protégé situé aux Philippines. «Un moment merveilleusement observé où un déchet humain s'est transformé en un palais de verre pour un minuscule poisson. Cette image est d’autant plus frappante que les couleurs du poisson et celles des algues qui recouvrent la bouteille se répondent», a déclaré le jury.

1er prix - mpb photo unique : un lieu plus calme

La région de La Puna offre des paysages désertiques fascinants. ©Ignacio PALACIO/www.tpoty.com

Le jury a été séduit par ce fantastique cliché d'Ignacio Palacio, photographe espagnol basé en Australie. Cette apaisante image a été capturée dans les hauts-plateaux andins du Nord-Ouest argentin. «Nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher des moments de calme dans notre vie bien remplie et dans cette photo, un sentiment de sérénité et de paix transparaît, rendu plus poignant par la composition centrale et le paysage monochrome, presque sans relief», a indiqué le TPOTY.

1er prix - portfolio : histoires visuelles

Dixon Hemphill, 97 ans, franchit la ligne d'arrivée du 200 m, à New York, en 2022. ©Alain SCHROEDER/www.tpoty.com

Le photojournaliste belge Alain Schroeder vient d'ajouter un nouveau succès à son palmarès déjà bien fourni, en plus de quarante ans de carrière. Composé de quatre images, son reportage en noir et blanc a documenté la participation d'athlètes octogénaires et nonagénaires dans une compétition d'athlétisme en salle, à New York, aux Etats-Unis, en 2022. «Une formidable série d’images qui capture une vision alternative du vieillissement au 21e siècle. Travailler en noir et blanc nous aide à nous concentrer sur l’histoire, sans être distraits par le contexte», a réagi la juge Angie Nicholson.

1er prix - mpb photo unique : loisirs et aventure

Un jeune bédouin s'amuse à sauter entre deux rochers, à Pétra, en Jordanie. ©Andrea PERUZZI/www.tpoty.com

Œuvre de l'Italien Andrea Peruzzi, cette étonnante photo a été prise à Pétra, en Jordanie. Elle nous montre un Jordanien sautant d'un rocher en surplomb, devant la façade d'un des emblématiques trésors de l'envoûtante cité de pierre nabatéenne, pour gagner le meilleur poste d'observation du coucher du soleil.

1er prix - portfolio : jeune photographe (15-18 ans)

Paysage d'automne, au Marsh Creek State Park, en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. © Lilly ZHANG/www.tpoty.com

Composé de quatre images de paysages délicats, le portfolio lauréat a été réalisé par Lilly Zhang dans le parc national de Marsh Creek, à Exton, en Pennsylvanie, sur la côte est des Etats-Unis. Cette lycéenne américaine de 17 ans a été initiée à la photographie par son père, en grandissant. «De superbes photos de paysages sobres, réunissant êtres humains, faune et nature dans des images d'une qualité douce et consciente», a dit le jury.

1er prix - meilleure photo unique - portfolio : histoires visuelles

Au Pakistan, seule la minorité kalash non musulmane pratique la mixité à l'école. ©F. DILEK YURDAKUL/www.tpoty.com

Représentant une jeune écolière, à Chitral, au Pakistan, la photo lauréate est tirée du portfolio de F. Dilek Yurdakul sur la mixité pratiquée à l'école chez la minorité kalash, qui vit dans le nord ouest du pays. «Un portrait magnifique et intime d'une jeune fille rendu plus frappant par le cadrage et la couleur. Photographie de voyage classique dans la veine de Steve McCurry», ont estimé les membres du jury. En tant que femme photographe, avocate et mère turque, F. Dilek Yurdakul a pour objectif d'accroître la conscience sociale et la reconnaissance de ses reportages, et de continuer à inspirer les jeunes femmes de son pays, peut-on lire sur son site internet.

1er prix - mpb photo unique : au-dessus, à hauteur d'œil, en dessous

Cette scène contemporaine semble tirée d'un vieux jeu vidéo. ©Josien VAN GEFFEN/www.tpoty.com

Ce prix a été décerné à la photographe néerlandaise Josien Van Geffen pour sa prise de vue d'une passerelle suspendue à Reutte, en Autriche, réalisée à l'aide d'un drone. «Cette perspective inhabituelle du pont suspendu Highline 197 à Reutte, en Autriche, joue des tours au spectateur qui l'observe pour la première fois. Josien Van Geffen a-t-elle photographié d’en haut ou d’en bas ?», a déclaré le jury.

prix du vote du public

Le Masaï Mara est le théâtre de la plus grande migration animale encore existante. ©Rohan NEEL SHAH/www.tpoty.com

Rohan Neel Shah est le vainqueur de l'unique catégorie dont le lauréat est choisi à l'issue du vote des internautes sur le site du TPOTY. Le Kényan de 16 ans a photographié un jeune gnou perdu dans la grande et folle migration qui rassemble près d'un million de gnous. Confus, l'animal se tient à l'arrêt alors que ces congénères se précipitent avec fureur pour traverser une rivière, dans la réserve nationale du Masaï Mara, au Kenya.

1er prix - portfolio : jeune photographe (14 ans et moins)

Le mont Hitli-Hrutur se situe à seulement 30 km de Reykjavik, la capitale islandaise. ©Zayan DURRANI/www.tpoty.com

La victoire dans cette catégorie a été attribuée à Zayan Durrani pour son portfolio de quatre images documentant l'éruption récente du volcan Hitli-Hrutur, au sud-ouest de l'Islande. Accompagné de son père, l'Américain de 14 ans a parcouru à pied près de 15 km à travers des paysages montagneux et désertiques pour pouvoir faire ses prises de vue à l'aide d'un drone. «Nous voyons très souvent des plans serrés de volcans en éruption avec des coulées de lave, mais Zayan a capturé à la fois cela et l'immensité de ces paysages volcaniques. Dans son portfolio, nous les voyons dans leur contexte à proximité de villes et de villages, mais leur grandeur prend tout son sens lorsque vous apercevez le petit hélicoptère au milieu du panache de fumée», a déclaré le jury.