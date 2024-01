La vidéo de jumelles vendues à la naissance devient virale sur TikTok

Comme un coup de pouce du destin, deux femmes d'une vingtaine d'années se sont retrouvées après avoir découvert qu'au-delà d'une simple ressemblance physique, elles partageaient le même patrimoine génétique. Séparées à la naissance en Géorgie en 2002, elles se sont mises, ensemble, à la recherche de leur mère.

Séparées puis vendues à la naissance. Un acte malveillant qui aurait bien pu passer inaperçu si le hasard ne s’en était pas mêlé. Comme l’a rapporté la BBC, Amy et Ano, des jumelles nées en Géorgie au début des années 2000, avaient été séparées à la naissance, avant d’être vendues à deux familles différentes. Grâce aux technologies modernes, elles ont pu se retrouver… et partir, ensemble, sur les traces de leur mère biologique.

Mais avant de pouvoir s’étreindre, il a d’abord fallu que chacune des deux sœurs découvre l’existence de l’autre. Devant l’émission Georgia’s Got Talent, son émission préférée, Amy Khvitia tombe sur un numéro de danse interprété par une fille qui lui ressemble à s’y méprendre. «Tout le monde appelait ma mère et lui demandait : "Pourquoi Amy danse-t-elle sous un autre nom ?"», s’est-elle souvenue.

— BBC World Service (@bbcworldservice) January 26, 2024