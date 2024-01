Thaïlande : un base jumper se tue après que son parachute n'a pas réussi à s'ouvrir lors d'une cascade

Nathy Odinson, un base jumper britannique de 33 ans, est mort suite à un accident lors d'un saut en Thaïlande. Son parachute ne s'est pas ouvert.

Un saut fatal. Nathy Odinson, un base jumper anglais de 33 ans, a trouvé la mort après un saut d'un bâtiment de 29 étages, samedi soir, à Pattaya (Thaïlande). Des images enregistrées par un de ses amis montrent l'homme réaliser un décompte avant de sauter. Il a ensuite heurté un arbre avant de tomber violemment sur le sol. Il est mort sur le coup. Selon Ed Harrison, le frère de la victime, le mini parachute de Nathy était coincé dans son harnais et n'a pas pu être déployé : «Cela ne lui a laissé aucune chance» a-t-il expliqué au Daily Mirror.

«Le parachute utilisé par le défunt pour sauter était défectueux et n'était pas centré comme prévu. Il était dans un état déplorable lorsque nous sommes arrivés», a de son côté indiqué Kamolporn Nadee, un lieutenant de police thaïlandais.

INFO - #Thaïlande : En sautant d'une tour de la station balnéaire de #Pattaya en Thaïlande dans la nuit de samedi à dimanche, Nathy Odinson, base jumper britannique de 33 ans a perdu la vie, son parachute ne s'étant pas ouvert. #NathyOdinson pic.twitter.com/gAS0u0FTXB — FranceNews24 (@FranceNews24) January 28, 2024

Amateur de sensations fortes, Nathy Odinson avait réalisé plus de 5.000 sauts à travers le monde entier.

un saut illégal

Nathy Odinson et son ami se sont introduits illégalement sur le toit du building thaïlandais et n'avaient donc aucune autorisation pour réaliser un tel saut : «Ils réalisaient des vidéos pour les réseaux sociaux. Ils avaient déjà fait cela auparavant et savaient que ce n’était pas autorisé», a quant à lui Kanet Chansong, un agent de sécurité présent sur les lieux.

Le défunt était suivi par un peu plus de 1.000 personnes.

Ce n'est pas la première fois que ce type d'accident survient dans le monde du base-jump. En février dernier, un sauteur avait trouvé la mort dans les Hautes-Pyrénées après s'être élancé du haut d'une falaise. Cette activité dangereuse engendre en moyenne la mort d'une trentaine de personnes par an.