Cyclone Belal à la Réunion : des dégâts estimés à plus de 100 millions d'euros

Les dégâts du cyclone Belal, qui a touché l’Île de la Réunion à la mi-janvier sont estimés à plus de 100 millions d’euros, dont 82 millions pour les particuliers et 4 millions pour les automobiles.

Un montant colossal. Le montant des dégradations liées au cyclone Belal survenu sur l’Île de la Réunion au milieu du mois de janvier s’élève à 100 millions d’euros, a annoncé France Assureurs mardi 30 janvier.

Dans cette somme, on compte notamment 82 millions pour les particuliers, 14 millions pour les professionnels et 4 millions pour les automobiles.

Le cyclone avait traversé l'île le 15 janvier avec des vents dépassant les 250 km/h, occasionnant un total de 42.100 sinistres relevés par la fédération professionnelle, qui indique que les assureurs étaient «pleinement mobilisés aux côtés de leurs assurés».

Quatre personnes sont décédées durant le cyclone Belal, qui a occasionné «d'importantes rafales de vent, des précipitations intenses engendrant des crues de nombreux cours d'eau et une forte houle», a rappelé France Assureurs.

Les dégâts, finalement moins catastrophiques que ce que redoutaient la population et les autorités, ont principalement été recensés au nord et à l'est de l'île : «Les dommages (...) sont couverts au titre des contrats d'assurance de dommages», a assuré Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

Le cyclone Belal est le deuxième ouragan le plus coûteux à la Réunion, après le cyclone Dina dont les dommages avaient atteint 169 millions d'euros en 2002, selon la fédération.