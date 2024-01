Etats-Unis : un tableau volé restitué à son propriétaire 55 ans après

Un Américain de 96 ans a retrouvé une peinture qui lui avait été volée en 1969. L'œuvre d'art, datant de la fin du XVIIIe siècle, a été découverte par un agent du FBI en fin de carrière.

C'est une histoire rocambolesque sur plusieurs décennies et dont les médias américains se font l'écho aujourd'hui. L'année dernière, Francis Wood, un médecin à la retraite âgé de 96 ans, a reçu un appel d'un agent du FBI, lui indiquant qu'une œuvre d'art que sa famille détenait a été retrouvée.

Elle avait été volée par trois mafieux du New Jersey en 1969, il y a cinquante-cinq ans. Francis Wood a récupéré son bien le 11 janvier dernier, comme l'a indiqué le Bureau fédéral d'investigation sur ses réseaux sociaux.

NEW: An 18th century British painting believed to have been stolen by mobsters in 1969 is recovered in #Utah and returned to its rightful owner. Learn more about this #FBI investigation that reads like a chapter in a history book: https://t.co/FIExRAjhZ7 pic.twitter.com/S0Jz3xLI0c

— FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) January 26, 2024