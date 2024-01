Soldats américains tués en Jordanie : les Etats-Unis ont confondu le drone responsable de l'attaque avec l'un de leurs appareils rentrant à la base

Le drone terroriste a frappé les quartiers d'habitation des soldats américains, tuant trois d'entre eux et blessant au moins 34 autres militaires. [Handout / US Department of Defense / AFP]