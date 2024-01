«Traitée comme un animal» : une Italienne apparaît enchaînée devant un tribunal hongrois après une manifestation antinazie

Une Italienne de 39 ans, jugée pour avoir attaqué des néonazis lors d’une manifestation à Budapest en février 2023, a été présentée enchaînée ce lundi devant un tribunal hongrois. Le gouvernement italien est intervenu.

Les limites de l’acceptable ont été franchies. Le gouvernement italien s’est exprimé ce mardi 30 janvier face au traitement inhumain infligé à l’une de ses citoyennes par la justice hongroise. Ilaria Salis, jugée pour s’en être prise à des manifestants néonazis, a été traînée ce lundi devant le tribunal, mains enchaînées et pieds liés.

Dans les faits, elle a été arrêtée à Budapest en février 2023, à la suite d’une contre-manifestation, en opposition à un rassemblement de néonazis. Accusée de tentative d’agression et de faire partie d’une organisation d’extrême gauche, elle a comparu devant le tribunal aux côtés de ses complices présumés. La prochaine audience de ce procès a été fixée au 24 mai prochain.

Les chefs d’accusation portés à l’encontre d’Ilaria Salis ont poussé les procureurs à demander une peine pouvant aller jusqu’à 11 ans d’emprisonnement. Mais selon le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, «cette fois, il me semble que c’est allé trop loin».

Selon lui, il n’est pas question d’interférer dans le système judiciaire hongrois, mais de s’opposer à un traitement inhumain. «Traiter un prisonnier de cette manière semble vraiment inapproprié, pas en phase avec notre culture juridique», a-t-il déclaré.

