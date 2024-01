Bob Beamon, auteur du saut record de 8,90 mètres aux JO de 1968, vend sa médaille d’or aux enchères

Ce jeudi 1er février se tiendra à New York la vente aux enchères de la médaille d’or du légendaire Bob Beamon, auteur du «saut du siècle» aux Jeux Olympiques de 1968, estimée entre 369.000 et 554.000 euros.

«J’ai 77 ans, j’en ai profité et le temps est venu pour moi de la transmettre à quelqu’un qui apprécie l’exploit sportif», a déclaré Bob Beamon. Le détenteur du record de saut en longueur a pris la décision de se séparer de sa médaille d’or.

L’athlète l’avait remportée en réalisant un saut exceptionnel de 8,90 mètres lors des Jeux Olympiques de 1968. Elle sera donc vendue aux enchères ce jeudi par la société Christie’s, qui l’a évaluée entre 400.000 et 600.000 dollars (entre 369.000 et 554.000 euros).

Selon Christie's, cette vente se fera dans un contexte de fort engouement des collectionneurs qui sont prêts à débourser une fortune pour détenir ce précieux souvenir. Interrogé par l’AFP, Bob Beamon a expliqué que cela serait une «excellente manière de mettre en valeur la médaille, mais aussi de préserver son souvenir».

D’après lui, l’acheteur voudra certainement «exposer» la médaille à l’approche des Jeux olympiques de Paris.

Un record pulvérisé de 55 cm

Le 18 octobre 1968 demeure un jour «extraordinaire» pour Bob Beamon. «À ma grande surprise, ce n’était pas seulement un saut, c’était un incroyable moment d’histoire». Selon lui, il n’y a pas de réelle explication quant à cet exploit, «tout était parfait, le vent était parfait, le temps était parfait», a-t-il rapporté.

À 8,90 mètres, le record du monde a alors été pulvérisé de 55 centimètres. Il aura fallu attendre les championnats du monde de Tokyo en 1991 pour assister à un nouveau record établi à 8,95 mètres par Mike Powell. Cependant, cinquante-cinq ans après et 13 éditions des JO d’été, Bob Beamon détient toujours le record olympique.

Celui-ci est également entré dans les mémoires après être monté sur le podium en chaussettes noires remontées et le poing levé, au lendemain de son record en hommage à Tommie Smith et John Carlos. Les deux hommes avaient été bannis à vie des JO pour avoir protesté contre les discriminations des Afro-Américains, au cours d’une épreuve.

Aujourd’hui, le septuagénaire a mis le sport de côté pour retrouver l’une de ses passions enfouies, la musique. «Ma chance aujourd’hui, c’est que j’ai enregistré un album avec un groupe de jazz, funk, hip-hop, qui s’appelle Stix bones and the bone squad. Et je m’amuse beaucoup», a-t-il confié.