Emmanuel Macron : «Oui pour aider l’Ukraine dans un contexte de guerre, non pour créer une situation de concurrence déloyale»

En marge d’un Conseil européen extraordinaire ce jeudi, Emmanuel Macron s’est dit favorable à l’aide à l’Ukraine, «dans un contexte de guerre», tout en assurant ne pas vouloir créer «une situation de concurrence déloyale» entre les produits agricoles ukrainiens avec les produits français.

La parole du chef de l’État sur la crise agricole était attendue. Ce jeudi 1er février, Emmanuel Macron a assisté à une réunion extraordinaire du Conseil européen. Alors que l’aide à l’Ukraine était au cœur des discussions, le président de la République s’est dit favorable au soutien «à l’Ukraine dans un contexte de guerre», tout en refusant «de créer une situation de concurrence déloyale», entre les produits agricoles français et ukrainiens.

Emmanuel Macron a affirmé que les importations de céréales ukrainiennes seraient aussi concernées par un «mécanisme de sauvegarde renforcé» au niveau européen, permettant une «intervention» en cas de déstabilisation des cours au sein de l’Union européenne.

Le chef de l’Etat a par ailleurs demandé à la Commission européenne d’aboutir «à des simplifications concrètes et tangibles dès la fin du mois de février», en faveur des agriculteurs, qui manifestent depuis plusieurs jours en France comme dans d’autres pays européens.

Ce jeudi, les 27 pays membres de l’UE ont approuvé une aide militaire de 50 milliards d’euros pour l’Ukraine. Celle-ci était jusque-là bloquée par le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

«Unité. L’ensemble des 27 dirigeants se sont mis d’accord sur une enveloppe supplémentaire de 50 milliards d’euros pour soutenir l’Ukraine dans le cadre du budget de l’UE», a écrit le président du Conseil européen Charles Michel sur X dès le début de la réunion.

