Guerre en Ukraine : les 27 pays de l'UE s'accordent sur une aide de 50 milliards d'euros à Kiev

A l'occasion d'un sommet extraordinaire consacré au budget de l’Union européenne et à l’aide à fournir à l’Ukraine, les 27 pays de l'UE se sont accordés, ce jeudi 1er février, sur une aide de 50 milliards d'euros à apporter à Kiev.

Viktor Orban a changé d'avis. Le Premier ministre hongrois, qui bloquait jusque là une aide de 50 milliards d'euros attribuée à l'Ukraine par l'Union européenne (UE) a finalement levé son véto ce jeudi 1er février, lors d'un sommet extraordinaire des Vingt-Sept. L'enveloppe a donc été intégrée au budget de l'UE, ce que Kiev a salué.

L'accord a été trouvé très rapidement puisque le président du Conseil européen, Charles Michel, s'en est félicité sur X dès le début de la réunion. «Unité. L'ensemble des 27 dirigeants se sont mis d'accord sur une enveloppe supplémentaire de 50 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine dans le cadre du budget de l'UE», a-t-il écrit.

Ce soutien garantit à Kiev «un financement stable, prévisible et à long terme», a souligné le responsable belge. Une aide bienvenue sachant qu'une enveloppe d'aide américaine à destination de l'Ukraine est actuellement bloquée au Congrès, plaçant le pays dans une situation délicate pour maintenir à flot son économie.

We have a deal. #Unity





All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.





This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.





EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024