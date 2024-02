Trafic de bébés au Maroc : 30 personnes, dont un médecin et des agents de sécurité, interpellées

Trente personnes soupçonnées de trafic de bébés ont été interpellées mardi et mercredi à Fès, dans le nord du Maroc. Le nombre de nouveau-nés impliqués dans le trafic n'a pas été précisé.

Un coup de filet important et le Maroc sous le choc. La police marocaine a interpellé 30 personnes soupçonnées de «trafic de nouveau-nés» ou de «chantage pour bénéficier des services de santé publique» à Fès, dans le nord du pays, a annoncé mercredi soir l'agence de presse marocaine MAP.

Les suspects ont été interpellés entre ce mardi et ce mercredi et ont été placés en garde à vue. Parmi eux figurent 18 agents de sécurité, un médecin, deux infirmiers, des professionnels de santé et des intermédiaires, a rapporté une source sécuritaire à la MAP. Le nombre de bébés impliqués dans le trafic n'a pas été précisé.

DU CHANTAGE POUR DES AVORTEMENTS ILLÉGAUX

Certaines des personnes arrêtées sont suspectées «d'être des intermédiaires dans la vente de nouveau-nés en complicité avec des mères célibataires et en contrepartie d'argent, en faveur de familles souhaitant adopter des enfants abandonnés», a détaillé la même source.

D'autres seraient impliquées «dans des actes de chantage aux patients et à leurs familles en échange de rendez-vous pour consultation, diagnostic ou (des) visites, d'intermédiation dans la pratique d'actes d'avortements de manière illégale, et de délivrance de certificats médicaux contenant de fausses données».

Cette vaste opération a été menée par la police judiciaire de Fès en coordination avec la Direction générale de surveillance du territoire (DGST). Elle a permis la saisie de «médicaments délivrés uniquement sur ordonnance, de médicaments qui ne peuvent être vendus, de matériel médical et de sommes d'argent» dans les domiciles de certains suspects.