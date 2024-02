20 ans de Facebook : cette soirée «entre amis» qui a viré au cauchemar à cause du réseau social

Ce dimanche 4 février, Facebook célèbre ses 20 ans d'existence. Deux décennies durant lesquelles de nombreux événements communautaires ont pu être organisés, défrayant parfois la chronique, à l'image de cette nuit de cauchemar en 2012.

20 ans d'existence, de liens sociaux crées... et parfois de débordements. Mis en ligne le 4 février 2004, le réseau social Facebook a permis à des millions d'humains de se rencontrer, de devenir amis, voire plus encore.

Mais la plate-forme de Mark Zuckerberg a également permis, contre son gré, l'organisation de fêtes géantes qui ont parfois pris des tournures inattendues.

C'était notamment le cas en 2012, aux Pays-Bas, lors d'une soirée qui a rapidement mal tourné. Une jeune fille a invité quelques amis dans sa maison familiale située dans le centre de la petite ville de Haren (nord des Pays-Bas), via Facebook pour son anniversaire. Mais malheureusement pour elle, elle a accidentellement oublié de rendre l'invitation privée. Résultat : entre 3.000 et 5.000 personnes ont fait le déplacement vers cette ville et des dégradations ont eu lieu.

Une soirée «Projet X», la tendance de 2012

«Un noyau dur de voyous était particulièrement violent, bien préparé et a cherché la confrontation avec les 500 policiers présents sur place», avait déploré le maire de la petite ville de Haren, Rob Bats, lors d'une conférence de presse retransmise par la télévision publique néerlandaise.

Certains portaient un tee-shirt sur lequel était écrit «Projet X Haren», faisant allusion à «Projet X», un film américain racontant une soirée, organisée par trois adolescents, qui dérape.

Prévenues quelques jours auparavant, les autorités locales avaient pris des mesures strictes, se préparant au pire. L'accès à la rue où réside la jeune fille avait été bloqué. La consommation d'alcool à proximité de cet endroit avait été interdite et la jeune fille avait quitté son domicile.

Si la soirée avait commencé calmement, la police anti-émeutes a dû intervenir en début de soirée pour repousser quelques centaines de jeunes, sous l'effet de l'alcool, qui tentaient de pénétrer dans la rue en question. Ces derniers ont lancé pierres, bouteilles, bicyclettes, pots de fleurs et fumigènes en direction des policiers.

Près d'une trentaine de blessés

Durant le reste de la soirée, des groupes de jeunes se sont déplacés dans le centre-ville et ont détruit des voitures, des clôtures de jardin, des lampadaires et des panneaux de signalisation.

«Cela ne peut être toléré», avait déclaré le ministre néerlandais de la Justice, Ivo Opstelten, cité par l'ANP : «Les auteurs des faits seront jugés, punis et devront compenser les dommages».





Au moins 34 personnes au total ont été interpellées et ont été poursuivies pour «désordre public». 29 personnes, dont trois policiers, ont été blessées au cours des affrontements. Au lendemain de la soirée, le sol des rues du centre-ville était jonché de morceaux de verre ainsi que de bouteilles et canettes vides.

Une association néerlandaise d'assureurs, Verbond van Verzekeraars, citée par l'agence de presse ANP, a estimé le coût total des dégats à «au moins» un million d'euros.