Attaque avec une substance corrosive à Londres : qui est Abdul Ezedi, traqué par la police anglaise ?

Après l'attaque à la «substance corrosive» survenue à Londres ce mercredi 31 janvier, la police londonienne a dévoilé l'identité du principal suspect. Un homme de 35 ans, nommé Abdul Ezedi, est activement recherché.

C'est une attaque qui a ému toute l'Angleterre. Mercredi soir, dans le quartier de Clapham dans le sud de Londres, un homme a aspergé une femme de 31 ans et ses deux filles âgées de huit et trois ans d'une substance alcaline de type soude ou eau de Javel. Le lendemain de cette attaque, qui a blessé plusieurs passants et policiers, la police londonienne a dévoilé l'identité du principal suspect. Il s'agirait d'un homme de 35 ans, nommé Abdul Shokoor Ezedi, habitant à Newcastle et d'origine afghane.

Arrivé au Royaume-Uni en 2016, le principal suspect dans cette affaire avait fait deux demandes d'asile infructueuses avant que la troisième ne soit acceptée en 2022, lorsqu'il a affirmé s'être converti au christianisme.

Abdul Ezedi a déjà eu affaire à la police anglaise. En effet, il a été reconnu coupable d'exhibition et d'agression sexuelle en 2018 par la Cour d'assises de Newcastle, et a été condamné à une peine avec sursis, ainsi que de plusieurs heures de travaux d'intérêts généraux. Sa surveillance probatoire a pris fin en 2020.

Une chasse à l'homme a donc commencé dans la capitale anglaise pour retrouver Abdul Shokoor Ezedi, principal suspect dans cette affaire d'attaque avec une substance corrosive. Selon Scotland Yard, il est reconnaissable de par «les blessures importantes sur la partie droite de son visage». La police londonienne a toutefois recommandé de ne pas approcher le suspect, mais d'appeler immédiatement le 999. Il a été vu pour la dernière fois ce mercredi soir dans un magasin Tesco, dans le nord de Londres, à plus de 8 km des lieux de l'attaque.

We are now naming the man we want to speak in regards to the corrosive substance attack in Lambeth.





If you see Abdul Shokoor Ezedi, call 999 immediately. He should NOT be approached. pic.twitter.com/F7Ft57NIlW

— Lambeth Police | Central South BCU (@LambethMPS) February 1, 2024