Colorado : le «cold case» sur le meurtre d'une femme résolu près d'un demi-siècle plus tard

La police américaine de Westminster, dans l'état du Colorado, a annoncé ce jeudi 1er février avoir découvert l'identité de l'assassin de Teree Becker, une femme tuée en 1975, il y a 49 ans.

Une enquête finalement résolue près d'un demi-siècle après les faits. La police du Colorado, à l'ouest des États-Unis, a récemment indiqué avoir découvert l'identité de l'assassin de Teree Becker, violée et tuée en 1975, et dont le corps avait été retrouvé à Brighton, dans l'État.

Dans son rapport, la police américaine a expliqué avoir relié une trace ADN sortie dans ce dossier en 2003, grâce aux progrès des moyens d'identification. Les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que cette identification biologique appartenait à Thomas Martin Elliott.

Cet individu, qui s'était suicidé en 1991 soit 16 ans après l'assassinat de Teree Becker, avait été impliqué dans une autre affaire de crime contre un enfant et incarcéré à plusieurs reprises, rappelle CNN.

Le corps de Thomas Martin Elliott avait donc été exhumé en octobre dernier par la police de Las Vegas, pour des analyses, qui avaient finalement prouvé sa responsabilité dans l'assassinat et le viol de Teree Becker, âgée de 20 ans en 1975.

«Nous sommes ravis d'avoir pu résoudre cette affaire non résolue et, espérons-le, mettre un terme à l'attente des amis et à la famille de Teree Becker», a écrit la police du Colorado dans sa déclaration.