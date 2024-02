Un homme meurt après avoir mangé un poisson 1.200 fois plus toxique que le cyanure

Un Brésilien de 46 ans est mort après avoir mangé un poisson-globe toxique, connu pour être 1.200 fois plus toxique que le cyanure.

Une mort atroce. Magno Sergio Gomes a mangé l'un des poissons les plus venimeux au monde et est décédé après avoir passé cinq semaines à l’hôpital.

Cet habitant d'Aracruz, à l'est du Brésil, et son ami ont mangé un poisson-globe toxique, connu pour être 1.200 fois plus toxique que le cyanure, lors d’un repas de Noël. Les deux hommes auraient reçu le poisson en cadeau, selon le New York Post.

Ils auraient alors vidé l'animal, lui auraient retiré le foie, puis l'auraient fait bouillir avant de le manger avec du jus de citron.

Moins d'une heure plus tard, l’homme de 46 ans et son ami sont tombés gravement malades, selon les déclarations de la sœur de la victime.

«Il a commencé à avoir la bouche engourdie, puis il est allé avec sa femme à l'hôpital, au volant de sa voiture», a-t-elle déclaré.

«Peu de temps après, il a eu un arrêt cardiaque qui a duré huit minutes», a-t-elle également ajouté. Il est décédé cinq semaines plus tard. Son ami a quant à lui survécu, malgré quelques séquelles au niveau de ses jambes.

Un poisson plus mortel que le cyanure

Selon la Food and Drug Administration (FDA), les poissons-globes sont extrêmement dangereux car ils contiennent des toxines mortelles comme la tétrodotoxine (TTX) et la saxitoxine.

Elles peuvent provoquer des maladies graves et la mort : «Ce sont des toxines du système nerveux central et elles sont plus mortelles que le cyanure», peut-on lire sur le site de la FDA.

Le poisson-globe est ainsi considéré comme le deuxième vertébré le plus venimeux au monde, après la grenouille venimeuse dorée.

Malgré les dangers liés à sa consommation, il s’agit d’une espèce régulièrement consommée au Japon. Le poisson-globe est également populaire en Chine.