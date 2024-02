Inondations records aux États-Unis : plus de 14 millions de Californiens sont en danger

Quatorze millions de personnes sont exposées à un risque élevé d’inondations potentiellement mortelles en Californie. D’ici à ce mardi, certaines zones de Los Angeles pourraient recevoir près de la moitié des précipitations d’une année entière.

Le centre de prédiction météorologique américain (NWS) a émis une alerte de crue soudaine rare de niveau 4 sur 4 sur les côtes sud et centrale de la Californie. Ce lundi, alors que de fortes pluies et des vents violents déferlent sur l’État américain, plus de 660.000 Californiens ont subi des pannes d’électricité. Les autorités ont averti les résidents d’une des «journées météorologiques les plus dramatiques de mémoire récente».

Rien que dans l'Etat, 40 millions de personnes sont placées sous surveillance. Déjà ce dimanche 4 février, à 23h38 heure locale (8h38 en France ce lundi), de nombreux glissements de terrain, des routes inondées, des véhicules submergés et des ruisseaux et rivières en crue ont déjà été signalés par la station de météo nationale de Los Angeles.

«Des crues éclair sont en cours et se poursuivront dans la matinée de lundi», avertissait le service météorologique. Les conséquences potentielles de cette tempête sont des crues soudaines et potentiellement mortelles de ruisseaux et de cours d’eau, de zones urbaines, d’autoroutes, de rues et de passages souterrains.

«N’essayez pas de traverser des routes inondées. Trouvez un autre itinéraire», a exhorté NWS.

Huit comtés placés en état d’urgence

Les comtés de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara et Ventura ont été instaurés en état d’urgence. Ventura, Santa Barbara et Los Angeles ont même été évacués. Le service national météorologique a invité les habitants être particulièrement vigilants, notamment la nuit, car il est plus difficile de reconnaître les dangers d’inondation.

Cette tempête intense est le résultat d’une rivière atmosphérique. Ce phénomène le résultat d’une circulation rapide d’air chaud et humide, sous la forme d’un couloir assez étroit depuis les latitudes tropicales vers les régions tempérées, qui se heurte à de l’air plus frais, provoquant de fortes précipitations sur une zone géographique assez restreinte.

La façade ouest de l’Amérique du Nord est régulièrement concernée par le phénomène. En janvier 2023, la Californie faisait face à neuf rivières atmosphériques en moins d’un mois. Les météorologues utilisent le terme de «Pineapple express», ou «route des ananas», car la circulation rapide d’air tropical vient directement d’Hawaï.