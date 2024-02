Cancer du roi Charles III : la classe politique soutient le monarque après l'annonce de sa maladie

Alors que le palais de Buckingham a annoncé lundi 5 février que le roi Charles III était atteint d’un cancer, la classe politique a massivement réagi, souhaitant un «prompt rétablissement» au monarque de 75 ans.

Un soutien massif. De nombreuses réactions affluent depuis l’annonce, lundi 5 février, du cancer dont souffre le roi Charles III, qui «a choisi de partager son diagnostic afin d’éviter les spéculations, et dans l'espoir que cela aidera le public à comprendre tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier», notait hier le palais dans un communiqué.

Une annonce qui a eu l’effet d’une onde de choc en Grande-Bretagne, auprès de nombreux citoyens mais aussi du Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui s’est cependant voulu optimiste. «Comme tout le monde, nous sommes choqués et tristes, et toutes nos pensées vont à lui et à sa famille. Heureusement, (le cancer) a été détecté tôt et tout le monde lui souhaite de recevoir le traitement dont il a besoin, et de se rétablir complètement», a-t-il déclaré lors d'une interview donnée à la BBC.

En France, le président Emmanuel Macron a lui aussi souhaité dans un message sur le réseau social X, «un prompt rétablissement» au monarque, à qui il a adressé «ses amitiés». «Nos pensées vont au peuple britannique», a ajouté le chef d’état.

Au sein du Royaume-Uni, les premiers ministres nord-irlandais Michelle O’Neill et écossais Humza Yousaf, ont également manifesté leur soutien au roi Charles III, lui souhaitant respectivement «bonne chance pour son traitement et un rétablissement complet et rapide», et «le meilleur pour un prompt rétablissement et un retour à la vie publique».

«Mes pensées vont également à Sa Majesté la Reine et aux autres membres de la famille royale dans ce qui, je le sais, sera une période inquiétante pour eux tous», a également précisé le chef du gouvernement écossais.

Des réactions partout dans le monde

Dans le Commonwealth, plusieurs dirigeants ont également adressé un message au monarque de 75 ans, officiellement couronné en mai dernier roi du Royaume-Uni et chef d’État du Commonwealth, dont font notamment partie la Canada et l’Australie. «Tous les Australiens adressent leurs meilleurs vœux au roi Charles pour une prompte récupération. C’est une nouvelle difficile», a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanel. Même réaction au Canada, où le chef du gouvernement Justin Trudeau lui a adressé ses pensées. «Comme les Canadiens à travers le pays et les citoyens du monde entier, je pense à Sa Majesté le roi Charles III, qui subit un traitement contre le cancer. Nous lui adressons nos meilleurs vœux et espérons qu’il se rétablira rapidement et complètement.»

Outre-Atlantique, le président américain Joe Biden a, de son côté, lui aussi réagi et assuré «prier pour que Sa Majesté connaisse un rétablissement rapide et complet», précisant qu’une bataille contre un cancer demandait «un courage absolu».

Navigating a cancer diagnosis, treatment, and survivorship takes hope and absolute courage.





Jill and I join the people of the United Kingdom in praying that His Majesty experiences a swift and full recovery. — President Biden (@POTUS) February 5, 2024

Le palais de Buckingham n’a pas précisé de quelle «forme» de cancer souffre Charles III, qui tout au long de la période de traitement, «continuera à s'occuper des affaires de l'État et des tâches administratives comme d'habitude», a noté hier le palais dans un communiqué, précisant que «les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques».