Cancer du roi Charles III : quel est ce petit-déjeuner spécial qui doit l’aider à rester en forme ?

Diagnostiqué d’un cancer après une intervention chirurgicale liée à sa prostate il y a dix jours, le roi Charles III n’a pourtant pas prévu de suspendre ses activités pendant son traitement. Pour l’aider à lutter contre la maladie, il va s’appuyer sur une activité physique régulière et un petit-déjeuner particulier.

Une routine bien installée avec un petit déjeuner équilibré et aucun déjeuner. Afin de lutter contre le cancer qui lui a été diagnostiqué il y a une dizaine de jours lors d’une opération pour une hypertrophie bénigne de sa prostate, le roi Charles III devrait poursuivre ses habitudes.

Au-delà de sa pratique quotidienne de la marche à pied, le monarque de 75 ans va s’appuyer sur un petit-déjeuner équilibré composé essentiellement de graines de lin riches en fibres et de fruits frais.

Outre les petits déjeuners sains, le roi Charles III a déclaré qu'il s'abstenait de manger de la viande, du poisson et des produits laitiers certains jours de la semaine. Autre particularité : il a pris l’habitude depuis plusieurs années de ne pas prendre de repas le midi.

«Le roi ne prend pas de déjeuner. La journée de travail est assez ininterrompue. Elle commence par les titres des nouvelles à la radio et un petit-déjeuner composé d'une salade de fruits de saison et de graines avec du thé», a précisé son ancien attaché de presse, Julian Payne, pour le Daily Mail.

La marche en lieu et place du déjeuner

Plutôt que de déjeuner, le monarque a pris pour habitude de s’octroyer une unique pause pour «sortir et marcher» vers 13h, toujours selon cette même source.

Les experts ont démontré qu’une alimentation saine et qu’une activité physique régulière permettaient de gérer le stress et la fatigue causés par le cancer et son traitement dans de nombreux cas.

D’autres études ont mis en avant les bienfaits de l’exercice pendant le traitement d’un cancer afin de mieux supporter les effets secondaires et ainsi de vivre plus longtemps.