États-Unis : quand Joe Biden confond Emmanuel Macron avec «le chancelier allemand Mitterrand» (vidéo)

Au cours d'un rassemblement du camp démocrate, Joe Biden a confondu l'actuel président français Emmanuel Macron et l'ancien chef d'État, François Mitterrand, le tout en parlant «du chancelier allemand».

De quoi interroger, de nouveau, sur la santé du président des Etats-Unis. Présent à un rassemblement politique à Las Vegas, dans le Nevada, ce lundi 5 février, Joe Biden s’est de nouveau fait remarquer en confondant Emmanuel Macron et François Mitterrand, mais également l’Allemagne et la France.

«Juste après mon élection, je suis allé à une réunion du G7, c’est-à-dire de tous les dirigeants de l’OTAN. C’était dans le sud de l’Angleterre. Je me suis assis et j’ai dit : l’Amérique est de retour. Et Mitterrand d’Allemagne… je veux dire de France, m’a regardé et m’a dit : "Vous êtes de retour pour combien de temps ?"», a tout d'abord déclaré Joe Biden.

«Je l'ai regardé et le chancelier allemand m'a dit : "Que diriez-vous, Monsieur le Président, si vous ouvriez le journal demain et que le London Times disait qu'un millier de personnes pénètrent dans la Chambre des communes, enfoncent les portes et que deux Bobbies sont tués afin d'empêcher l'élection du Premier ministre. Que diriez-vous ?"», a poursuivi le chef d’État américain, qui faisait référence à l’assaut du Capitole survenu le 6 janvier 2021.

Connu pour ses nombreux lapsus et pour sa faculté à mélanger les noms, le président Joe Biden a régulièrement montré des signes de fatigue. Âgé de 81 ans, le candidat présumé des démocrates à sa propre succession est actuellement le plus vieux président américain en exercice.