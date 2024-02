Miss Japon 2024 : la gagnante d’origine ukrainienne renonce à sa couronne après une liaison avec un homme marié

Deux semaines après avoir été élue Miss Japon, Carolina Shiino, mannequin de 26 ans née en Ukraine, a renoncé à sa couronne après la révélation de sa liaison avec un homme marié. Elle s’est excusée publiquement pour la déception suscitée par ses actes.

Une joie de courte durée. Le 22 janvier dernier, Carolina Shiino, mannequin de 26 ans née en Ukraine, était couronnée Miss Japon, devenant la première citoyenne japonaise naturalisée à remporter ce prestigieux prix. Elle vient toutefois de rendre sa couronne, et de renoncer à son titre, après la révélation par un tabloïd local de la liaison qu’elle entretenait avec un homme marié.

Il y a une semaine, le magazine japonais Shukan Bunshun avait publié un article sur la relation entre Carolina Shiino et un père de famille, influenceur et docteur populaire au Japon. Les organisateurs du concours de beauté avaient tenté de prendre la défense de la lauréate la semaine dernière, en affirmant que celle-ci n’était pas au courant de la situation maritale de l’homme en question. Carolina Shiino a toutefois confessé, ce lundi 5 février, savoir qu’il était en couple et père de famille.

«Je suis vraiment désolé pour les troubles causés et la trahison que cela représente pour ceux qui me soutenaient», a-t-elle écrit dans un communiqué en forme d’excuse publique, dans lequel elle précise avoir été paniquée et effrayée suite à la révélation de cette affaire. Le titre de Miss Japon restera vacant pour le reste de l’année, jusqu’à la prochaine élection en janvier 2025. Naturalisée en 2022, Carolina Shiino s’était réjouie au moment de sa victoire : «Je n’ai pas été acceptée en tant que japonaise à de nombreuses reprises, et je suis pleine de gratitude d’être reconnue comme japonaise aujourd’hui».